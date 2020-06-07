Kanada Kadın Vakfı'ndan aile içi şiddete karşı 'Yardım Sinyali' - Son Dakika

Kanada Kadın Vakfı, koronavirüs (Covid-19) salgınının gerektirdiği sosyal izolasyon önlemleri sırasında aile içi istismar veya şiddet riski taşıyanların güvenli bir şekilde yardıma ulaşmasını sağlamak için 'Yardım için Sinyal' hareketi geliştirdi.

'Yardım için Sinyal' hareketi, evde istismara ve şiddette maruz kalmış birisinin görüntülü konuştuğu kişiye bunu sessizce anlatabilmesi için kullanabileceği basit bir el hareketi. Hareket, bunu yapan kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu ve güvenli bir yolla kendisinin kontrol edilmesini istediği mesajını karşı tarafa iletiyor.

HAREKET İKİ AŞAMADAN OLUŞUYOR

Hareket iki aşamadan oluşuyor. Kişi ilk olarak, avuç içini kameraya gösterip başparmağını avuç içine doğru kıvırıyor. İkinci olarak ise diğer parmaklarını avuç içinde başparmağının üzerine doğru kapatarak bir yumruk oluşturuyor.

"AFET DURUMLARI CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETTE ARTIŞA YOL AÇIYOR"

Vakıftan yapılan açıklamada, afet durumlarının cinsiyete dayalı şiddette artışa yol açabileceğine dair çok sayıda kanıt olduğu ve ev izolasyonu ile ilgili halk sağlığı yönergelerinin, kötü ilişkilerdeki insanlar için tehlike ve riski artırabileceği ifade edildi. Ayrıca, Covid-19'a yanıt olarak vakıf tarafından başlatılan 'Yardım için Sinyal' hareketinin, dünyanın dört bir yanındaki ortak kuruluşlar tarafından da paylaşıldığı belirtildi.