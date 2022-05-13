Kanada, Letonya'daki NATO Karargahında Subay Görevlendirecek - Son Dakika
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Kanada, Letonya'daki NATO Karargahında Subay Görevlendirecek

13.05.2022 16:51
Kanada, Letonya'daki NATO Karargahında Subay Görevlendirecek

Kanada'nın halihazırda REASSURANCE Operasyonu'nun bir parçası olarak, Letonya'daki NATO'nun gelişmiş İleri Mevcudiyet Savaş Grubu'na liderlik eden yaklaşık 700 Kanada Silahlı Kuvvetleri personeli bulunuyor.

OTTAWA, 13 Mayıs (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Justin Trudeau Perşembe günü yaptığı açıklamada, Kanada Silahlı Kuvvetleri'nden bir general ve altı kurmay subayın, Letonya'nın Adazi kentinde bulunan NATO'nun Çokuluslu Tümen Kuzey Karargahı'nda konuşlandırılacağını söyledi. Başbakanın internet sitesinde yayınlanan basın açıklamasına göre Trudeau, bu duyuruyu Letonya Başbakanı Krisjanis Karins'in 10-12 Mayıs tarihleri arasında Kanada'ya yaptığı ziyaretinde Karins'le görüşmesinin ardından yaptı. İki başbakan, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) üyeleri arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı ve NATO'nun Doğu Avrupa'da, özellikle Baltık bölgesinde caydırıcılık ve savunma önlemlerini daha da güçlendirmenin yollarını tartıştı.

Açıklamada, başbakanların Finlandiya'nın NATO İttifakı'na katılmasına yönelik ortak desteklerini de ifade ettikleri belirtildi. Kanada'nın halihazırda REASSURANCE Operasyonu'nun bir parçası olarak, Letonya'daki NATO'nun gelişmiş İleri Mevcudiyet Savaş Grubu'na liderlik eden yaklaşık 700 Kanada Silahlı Kuvvetleri personeli bulunuyor. Yapılan açıklamaya göre, 2019'un Mart ayında oluşturulan NATO'nun Çokuluslu Tümen Kuzey Karargahı, Baltık ülkelerinin savunma planlamasına destek verme ve gelişmiş İleri Mevcudiyet kuvvetlerinin faaliyetleri gibi bölgesel askeri faaliyetlerin koordinasyonu da dahil olmak üzere birçok hayati rol üstleniyor.

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Letonya, Kanada, Mayıs, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kanada, Letonya'daki NATO Karargahında Subay Görevlendirecek - Son Dakika


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