Kanada Lübnan için seyahat güvenliği uyarısını en üst düzeye çıkardı - Son Dakika

Kanada, Lübnan'a seyahat edecek vatandaşları için seyahat güvenliği uyarısını en üst düzeye çıkardı.

Kanada'nın tüm resmi kurumlarının duyurularının aktarıldığı Government of Canada isimli resmi devlet sisteminden yapılan açıklamada, Lübnan için en yüksek güvenlik uyarısı olan 'Exercise a high degree of caution' (Yüksek derecede dikkatli olun) seviyesi kullanıldı.

Güvenlik uyarısının devamında ise "Öngörülemeyen güvenlik durumu ve terör saldırısı riski nedeniyle Lübnan'da son derece dikkatli olun" ikazı yer aldı.

Açıklamada, Lübnan'ın hangi bölgelerinin tehlikeli olduğu mahalle mahalle sıralandı. Buna göre, Beyrut'un güney ve kuzey banliyöleri, Suriye sınırı bölgesi, Bekaa Vadisi ve Filistinli mülteci kamplarının bulunduğu bölgelere, silahlı grupların varlığı, organize suç örgütleri, adam kaçırma ve terörist saldırı riski nedeniyle gerekli olmadıkça seyahat edilmemesi istendi.

Kanada resmi devlet sitesinde yer alan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Lübnan'daki güvenlik durumu öngörülemez. Bu ülkeye tüm seyahatlerden kaçının. Kişisel emniyet ve güvenliğiniz için aşırı bir risk vardır. Seyahat etme kararı sizin seçiminizdir ve yurt dışındaki kişisel güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Yurt dışındaki Kanadalıların emniyetini ve güvenliğini ciddiye alıyoruz ve yurt dışına seyahatinizle ilgili doğru kararlar verebilmeniz için seyahat önerilerimizde güvenilir ve zamanında bilgiler sunuyoruz."