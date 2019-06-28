Kanada Milli Günü Ankara'da kutlandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kanada ile 2018 yılında 3 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kanada ile 2018 yılında 3 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Bu amaçla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine vakit kaybetmeksizin başlamamızın yararlı olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ile eşi Karen Blumenschein'in ev sahipliğinde, büyükelçilik konutunda Kanada Milli Günü resepsiyonu verildi.

Resepsiyona Bakan Selçuk'un yanı sıra çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ile iş, sanat ve akademi çevrelerinden isimler katıldı.

İki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Selçuk, Kanada ile diplomatik ilişkilerin tarihi temellere dayandığını ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının gelişerek sürdüğünü, milli gün münasebetiyle Kanada'yı tebrik ettiğini söyledi.

Selçuk, "Halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışmanın en önemli simgelerinden olan Gelibolu ruhunun her geçen yıl daha da güçlenmesinden dolayı memnuniyet duymaktayız." ifadesini kullandı.

Bu ruhun her iki ülkede dikilen anıtlarla karşılıklı olarak sürdürüldüğüne dikkati çeken Selçuk, ayrıca Ottava Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Şehit Albay Atilla Altıkat adına dikilen anıtın da bu ruhu sembolleştirdiğini söyledi.

Kanada ile Birleşmiş Milletler ve G20 gibi çok taraflı platformlarda ortak değerler temelinde iş birliğinin geliştirildiğine ve uluslararası terörizme karşı birlikte mücadele verildiğine işaret eden Selçuk, şunları dile getirdi:

"Haziran 2019'da ülkelerimiz arasında Ortak Ekonomik ve Ticari İşbirliği Komitesi (JETCO) kurulması amacıyla imzalanan mutabakat zaptı bu yönde atılmış önemli adımlardan biri oldu. Kanada ile 2018 yılında 3 milyar doları aşan ikili ticaret hacmimiz sevindirici olmakla birlikte yeterli değildir. Kanada ile ikili ticaret hacmimizi ortak potansiyelimize uygun bir düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine vakit kaybetmeksizin başlamamızın yararlı olacağını düşünüyoruz. Eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğimizi güçlendirmenin yanı sıra, ülkemizde daha çok Kanadalı turist ağırlamak istiyoruz. Sayıları 100 bini aşkın Kanada'daki Türk toplumunun başarılı bir entegrasyon örneği sergilemesinden gurur duyuyoruz."

Bakan Selçuk'un konuşmasının sonunda, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Kanada kulübü Toronto Raptors'ın tarihinin ilk şampiyonluğunu kazandığını anımsatarak takımı kutlaması büyük alkış aldı.

"Kanadalı yetişkinlerin yüzde 55'i yüksek öğrenimli"

Büyükelçi Cooter da konuşmasında, Kanada toplumunun toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık politikalarına verdiği öneme değindi.

Kanada'nın dünyanın en büyük ikinci ülkesi olduğunu hatırlatan Cooter, çevre koruma alanında Kanada'nın gelecek nesiller için daha büyük sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Cooter, ülkesinin ekonomisinin güçlü olduğunu ancak daha çok ileri teknoloji alanına odaklanmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Yapay zeka alanında dünyada üçüncü sıradayız. Bunu, dünyanın en yüksek oranıyla, Kanadalı yetişkinlerin yüzde 55'inin yüksek öğrenim almasına borçluyuz. Dış politikamız iki dilli ve çok kültürlü demokrasi anlayışımızı yansıtıyor. Bu bağlamda Türk kökenli Kanadalıların sayısı gittikçe artmakta. Başbakan Justin Trudeau, 'Farklılıkların Kanada'nın gücü' olduğunu defaatle dile getirdi ve buna uygun olarak Kanada'nın kapıları göçmenlere, öğrencilere kararlılıkla açık durmaya devam etmektedir. Uluslararası alanda da çeşitlilik güçlendirir. Dış ilişkilerimizi çeşitlendirme çalışmalarımız artık bir öncelik. G20 ve NATO'da ortağımız Türkiye kilit rol oynamaktadır. Güvenlik alanında İslamofobiye karşı çıkarak Arakanlı mültecileri koruyan ilkeler gibi değerleri destekleyerek ve Suriye trajedisinde gördüğümüz gibi insan hakları alanında suç işleyenlerle mücadele ederek dünyayı daha güvenli hale getirmek için birlikte çalışacağız, demokrasi ve insan hakları konusunda diyaloğumuz güçlenecek."

Türk firmalarla ortaklık yapan Kanadalı şirketlerin küresel rekabet içerisinde yer almaları gerektiğini vurgulayan Cooter, JETCO çatısı altında bu fikirlerin hızlandırılması için gereken desteğin verileceğini kaydetti.

Davetlilerin Kanada mutfağından lezzetleri tatma fırsatı bulduğu etkinlik, verilen konserle devam etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye'nin dış borç stoku 453,4 milyar dolar

Merakla beklenen Behzat Ç.'nin yayın tarihi belli oldu!

A Milli Takım ve Fenerbahçe efsanesi Şükrü Birand vefat etti

Behzat Ç.'nin yayınlanan fragmanında dikkat çeken 15 Temmuz ve KHK detayı