Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi
7 dakika önce
Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi.
Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Kanada Basketbol Federasyonu, Toronto Raptors'ı çalıştıran 51 yaşındaki Nurse'ün 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takımın başında yer alacağını duyurdu.
Nurse, geride kalan sezon Raptors'ı Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk şampiyonluğuna taşımıştı.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda bulunan Kanada, Senegal, Litvanya ve Avustralya ile mücadele edecek.
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