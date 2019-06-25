Son Dakika Haberleri: Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi
Son Dakika Spor Haber

Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi

7 dakika önce

Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi.

Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi, System.String[]
Kanada Erkek Basketbol Milli Takımı'nda başantrenörlüğe ABD'li Nick Nurse getirildi.
Kanada Basketbol Federasyonu, Toronto Raptors'ı çalıştıran 51 yaşındaki Nurse'ün 2019 FIBA Dünya Kupası'nda milli takımın başında yer alacağını duyurdu.
Nurse, geride kalan sezon Raptors'ı Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) ilk şampiyonluğuna taşımıştı.
Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda H Grubu'nda bulunan Kanada, Senegal, Litvanya ve Avustralya ile mücadele edecek.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:25 Kaynak: AA
ABD, basketbol, milli, kanada, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Çavuşoğlu: S-400'ü aldık, artık ne zaman getirileceği konuşuluyor Hatay Büyükşehir Belediyespor yeni transferi Magarity'i açıkladı Okan Buruk, Mert Günok transferini veto etti Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:32:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada Milli Takımı'nda Nurse dönemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]