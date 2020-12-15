Kanada, Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi - Son Dakika

Kanada, Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi

15.12.2020 21:30
Kanada, Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi, System.String[]

Kanada, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozlarını güvence altına almak için mevcut anlaşmasını güncelledi.

Kanada, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozlarını güvence altına almak için mevcut anlaşmasını güncelledi.

Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olan Health Canada, Ekim ayından bu yana Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeye devam ediyor. Aşının Health Canada tarafından onaylanması halinde erken erişim için Kanada, Moderna ile yaptığı anlaşmayı güncelledi.

Anlaşmada yapılan güncelleme ile aşının onaylandığı ilk 48 saatin ardından Moderna'nın aşısının Kanada'ya ulaştırılması bekleniyor. Güncelleme ile Aralık ayı bitmeden Kanada'da Pfizer-BioNTech'in ardından ikinci bir Covid-19 aşısının kullanımına başlanacak.

Başbakan Justin Trudeau yaptığı açıklamada, "Kanada, Covid-19 aşılarının ilk dozları için ikinci bir anlaşma yaparak güvence altına aldı. Kanada'nın Aralık ayı sonundan önce 168 bin dozluk Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı alması için sözleşme yapıldı. Teslimatlar, yasal onaydan sonraki 48 saat içinde başlayabilir" dedi.

Yetkililer, Moderna'nın aşısının onay sürecinde ilerlediklerini belirtti. Moderna aşısının onay sürecinden geçmesi halinde, Kanada'nın FedEx Express Canada aracılığıyla ülke çapında sözleşmeli teslimat planı kullanılarak teslim edilecek ilk aşısı olacak. Bu teslimatler ile birkaç milyon kişinin Mart 2021'e kadar aşılanması hedefleniyor.

Kanada'da Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı onaylanmasının ardından dün ilk defa Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bulunan Rekei Bakım Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı Anita Quigangen'e yapılmıştı.

Kanada'da toplam vaka sayısı 468 bin 862'ye, toplam can kaybı ise 13 bin 553'e ulaştı.

(Ceren Yanar Polat/İHA)

Koronavirüs, Kanada, Pfizer, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada, Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Skandal görüntüler sonu olmuştu! Pişman olan İngiliz futbolcu Wright için kulüpten yeni karar çıktı 17 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti Avrasya Araştırma'dan "Hangi belediye başkanları başarılı?" anketi! CHP'li başkanlar öne çıktı Son Dakika: Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 235 kişi vefat etti, 32 bin 102 yeni vaka tespit edildi Tartıştığı kişiyi boğazından bıçakladıktan sonra polise teslim oldu ATV'nin iddialı dizisi Maria ile Mustafa final yapıyor Son Dakika: Yılbaşında 4 gün uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı
Bülent Arınç'ın istifası sonrası ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı Bülent Arınç'ın istifası sonrası ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıldı         
21:45
İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor İbo Show'un 6. bölüm konukları belli oldu! Eğlence dolu bir gece seyirciyi bekliyor         
21:16
'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darbetti 'Kadını kadın muayene eder' dedi, sağlık görevlisini darbetti         
21:06
Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu Çukur dizisinin kadrosuna Begüm Akkaya dahil oldu         
20:24
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi Bilim insanları, koronavirüsün en çok aile içinde ve kalabalık toplantılarda bulaştığını söyledi         
19:47
NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında NATO, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararı sonrasında "çözüm" çağrısı yaptı         
19:15
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum Volkan Demirel'in eşi Zeynep'ten şaşırtan itiraf: Ağaçlarla konuşuyorum         
17:40
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler Muhittin Böcek'ten tedavisi sırasında partisi CHP'de yaşananlara ilişkin zehir zemberek sözler         
15:23
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi PSG'li Icardi'nin eşi Wanda Nara, banyoda çıplak poz verdi         
23:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 21:58:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada, Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei