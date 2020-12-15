Kanada, Moderna ile olan Covid-19 aşısı anlaşmasını güncelledi - Son Dakika

Kanada, Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısının ilk dozlarını güvence altına almak için mevcut anlaşmasını güncelledi.

Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olan Health Canada, Ekim ayından bu yana Moderna'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği aşının güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmeye devam ediyor. Aşının Health Canada tarafından onaylanması halinde erken erişim için Kanada, Moderna ile yaptığı anlaşmayı güncelledi.

Anlaşmada yapılan güncelleme ile aşının onaylandığı ilk 48 saatin ardından Moderna'nın aşısının Kanada'ya ulaştırılması bekleniyor. Güncelleme ile Aralık ayı bitmeden Kanada'da Pfizer-BioNTech'in ardından ikinci bir Covid-19 aşısının kullanımına başlanacak.

Başbakan Justin Trudeau yaptığı açıklamada, "Kanada, Covid-19 aşılarının ilk dozları için ikinci bir anlaşma yaparak güvence altına aldı. Kanada'nın Aralık ayı sonundan önce 168 bin dozluk Moderna'nın geliştirdiği Covid-19 aşısı alması için sözleşme yapıldı. Teslimatlar, yasal onaydan sonraki 48 saat içinde başlayabilir" dedi.

Yetkililer, Moderna'nın aşısının onay sürecinde ilerlediklerini belirtti. Moderna aşısının onay sürecinden geçmesi halinde, Kanada'nın FedEx Express Canada aracılığıyla ülke çapında sözleşmeli teslimat planı kullanılarak teslim edilecek ilk aşısı olacak. Bu teslimatler ile birkaç milyon kişinin Mart 2021'e kadar aşılanması hedefleniyor.

Kanada'da Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı onaylanmasının ardından dün ilk defa Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bulunan Rekei Bakım Merkezi'nde görevli sağlık çalışanı Anita Quigangen'e yapılmıştı.

Kanada'da toplam vaka sayısı 468 bin 862'ye, toplam can kaybı ise 13 bin 553'e ulaştı.

(Ceren Yanar Polat/İHA)