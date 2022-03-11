Kanada "mümkün olan en fazla sayıda" Ukraynalıya kapılarını açacak - Son Dakika
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Kanada "mümkün olan en fazla sayıda" Ukraynalıya kapılarını açacak

11.03.2022 11:08
Kanada "mümkün olan en fazla sayıda" Ukraynalıya kapılarını açacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'dan "mümkün olan en fazla sayıda" mülteci alacaklarını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'dan "mümkün olan en fazla sayıda" mülteci alacaklarını açıkladı.

Trudeau, Polonya'yı ziyaretinde, Ukrayna'daki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna'dan milyonlarca kişinin her şeylerini arkalarında bırakarak kaçtığını görmenin kendisini üzdüğünü vurgulayan Trudeau, Kanada'nın yardım edeceğini, buna hazır olduklarını kaydetti.

Trudeau, Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Başbakan Mateusz Morawiecki ile yaptığı görüşmede, bu ülkenin Ukrayna'ya desteğini ve mültecilere kapılarını açmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Ukraynalı mültecilerin ülkeye hızlıca alınabilmesi için göçmenlik prosedürlerinin ivedilikle değiştirildiğine işaret eden Trudeau, "(Ukraynalıların) Geldiklerinde çalışmalarına ve eğitim almalarına izin vereceğiz." dedi.

Trudeau, Ukrayna'da çatışmanın bitmesinin ardından ülkelerine geri dönmek istemeyenlerin kalmaya devam edebileceğini ifade etti.

Rusya'yı ve Rus yetkilileri Ukrayna'daki saldırılarından ötürü Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargı önüne çıkaracaklarını söyleyen Trudeau, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçlarına ilişkin hesap vermesi için dünyanın elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Trudeau, vatanlarını savunan Ukrayna halkının güçlü ve azimli direnişine dikkati çekerek Putin'in büyük bir hata yaptığını ve savaşı kaybedeceğini sözlerine ekledi.

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Justin Trudeau, Mülteci, Ukrayna, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada 'mümkün olan en fazla sayıda' Ukraynalıya kapılarını açacak - Son Dakika


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