Son Dakika Haberleri: Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Vali Yıldırım'a ziyaret

1 saat önce

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Vali Yıldırım'a ziyaret, System.String[]
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kanada Büyükelçisi Cooter ve beraberindeki heyet Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti daha sonra, Cooter valiliğin şeref defterini imzaladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Büyükelçi Cooter'a Karacakılavuz el dokuması kilim hediye etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:29 Kaynak: AA
Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Ankara, Kanada, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 14:21:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]