Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter'dan Vali Yıldırım'a ziyaret
1 saat önce
Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 12:29 Kaynak: AA
'nın Ankara
Büyükelçisi Chris Cooter, Tekirdağ
Valisi Aziz Yıldırım
'ı ziyaret etti.
Kanada Büyükelçisi Cooter ve beraberindeki heyet Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti daha sonra, Cooter valiliğin şeref defterini imzaladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yıldırım, Büyükelçi Cooter'a Karacakılavuz
el dokuması kilim hediye etti.
Mansur Yavaş'tan ODTÜ'ye yurt teklifi
Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı
Evine gelen ceza tebligatını görünce şaşkına döndü: Bu suçu kabul etmiyorum
Ankara Gar Katliamı'nda İçişleri Bakanlığı 350 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi