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Kanada'nın British Columbia eyaletinde uyuşturucudan ölümler Kovid-19'u geçti - Son Dakika

Kanada'nın British Columbia eyaletinde uyuşturucudan ölümler Kovid-19'u geçti

09.12.2021 21:57
Kanada'nın British Columbia eyaletinde uyuşturucudan ölümler Kovid-19'u geçti

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, son bir yılda aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana ölenlerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, son bir yılda aşırı doz uyuşturucudan ölenlerin sayısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladığından bu yana ölenlerden daha fazla olduğu ortaya çıktı.

British Columbia Eyalet Adli Tıp Kurumu raporuna göre, eyalet genelinde Ekim 2021 itibarıyla son 12 ayda, 3 bin 769 kişi uyuşturucudan yaşamını yitirdi.

Eyalet Adli Tıp Kurumu, sadece Ekim 2021'de 201 kişinin uyuşturucudan öldüğünü ve bunun bir ayda kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olduğunu bildirdi.

Kurumun raporuna göre, ölümlerin yüzde 70'ten fazlası 30 ila 59 yaşlarında görüldü. Yaşamını yitirenlerin yüzde 79'unun erkek olduğu açıklandı.

Resmi kayıtlara, "en yaygın doğal olmayan ölüm nedeni" olarak geçen aşırı doz uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümler, bu haliyle Kovid-19 kaynaklı ölümleri de geçti.

Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 salgınının başladığı Mart 2020'den bugüne kadar, British Columbia eyaletinde 2 bin 369 kişi hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu, Kanada, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'nın British Columbia eyaletinde uyuşturucudan ölümler Kovid-19'u geçti - Son Dakika


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