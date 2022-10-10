Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

10.10.2022 15:41
Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki ışıklandırılmış balkabağı tünelinden geçen insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua) BURNABY, 10 Ekim (Xinhua) -- Cadılar Bayramı yaklaşırken Kanada'nın Burnaby şehrinde Pumpkins After Dark etkinliği başladı.

Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki ışıklandırılmış balkabağı tünelinden geçen insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

BURNABY, 10 Ekim (Xinhua) -- Cadılar Bayramı yaklaşırken Kanada'nın Burnaby şehrinde Pumpkins After Dark etkinliği başladı. Açık havada yürüyerek yapılan bu etkinlikte, müzik, sesler ve özel efektlerle birlikte 6.000'den fazla elle oyulmuş balkabağından yapılan ışıklı balkabağı heykelleri ve sergileri yer alıyor.

Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykelleri, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykellerine bakan insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğini ziyaret ederken elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykellerinin yanından geçen insanlar, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)
Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Kanada'nın Burnaby şehrinde düzenlenen Pumpkins After Dark etkinliğindeki elle oyularak ışıklandırılmış balkabağı heykelleri, 9 Ekim 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Cadılar Bayramı, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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