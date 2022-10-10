BURNABY, 10 Ekim (Xinhua) -- Cadılar Bayramı yaklaşırken Kanada'nın Burnaby şehrinde Pumpkins After Dark etkinliği başladı. Açık havada yürüyerek yapılan bu etkinlikte, müzik, sesler ve özel efektlerle birlikte 6.000'den fazla elle oyulmuş balkabağından yapılan ışıklı balkabağı heykelleri ve sergileri yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

Cadılar Bayramı, Kanada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Albüm: Kanada'da Düzenlenen Pumpkins After Dark Açık Hava Etkinliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.