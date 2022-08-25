Kanada, Kuveyt'teki askeri üssünü Ukrayna'ya destek için İngiltere'ye taşıyor

Kanada'nın, Kuveyt'te bulunan askeri üssünü, Ukrayna'ya daha fazla ve yakın destek vermek amacıyla İngiltere'ye taşıyacağı bildirildi.

Kanada Genelkurmay Başkanı General Wayne Eyre'nin CBC'ye yaptığı açıklamaya göre, Kanada ordusunun Orta Doğu'daki terörle mücadele operasyonlarını ve Afrika'daki Birleşmiş Milletler barışı koruma misyonlarını destekleyen Kuveyt'teki hava müfrezesi İngiltere'ye taşınıyor.

Kanada'nın, Ukrayna'ya silah ve mühimmat tedarik etmek için devam eden faaliyetlerinde kullandığı C-130J kargo uçakları ve yer destek birimleri İngiltere'ye nakledilecek.

Daha önce Orta Doğu ve Afrika görevlerine giden C-130 taktik hava müfrezesi, İskoçya'da konuşlandırıldıktan sonra Ukrayna yoğunluklu olarak eski görevlerine de devam edecek.

Kanada Genelkurmay Başkanı Eyre, ülkesine ait askeri kargo uçaklarının, şubat ayında başlayan Ukrayna krizinden buna fazla mesai yaptığını hatırlatarak, Doğu Avrupa'daki noktalara taşınan insani yardım, askeri donanım ve mühimmatın buralardan Ukrayna'ya aktarılabildiğini hatırlattı.

CBC'nin haberine göre, taktik hava müfrezesinin bir parçası olmamasına rağmen, Kanada'nın askeri gözetleme uçaklarından bir CP-140 Aurora da Kuzey İngiltere ve Kuzey Atlantik üzerinde devriye geziyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Kanada'da

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kanada'da inceleme ve temaslarda bulunuyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Stoltenberg'in ziyareti boyunca, Edmonton, Cambridge Bay ve Cold Lake'deki askeri tesislerde incelemelerde bulunacağını duyurdu.

Bugünkü programında, Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığının (NORAD) önemli bir parçası olan Kuzey Uyarı Sistemi sitelerinden birini ve Kanada Yüksek Arktik Araştırma İstasyonunu ziyaret edecek Stoltenberg ayrıca, NANOOK-NUNAKPUT Operasyonu'nun bir parçası olarak Cambridge Körfezi'ne konuşlandırılan Kanada Silahlı Kuvvetleri personeli ve yerli Inuit liderleriyle de görüşecek.

Stoltenberg yarın da Kanada'nın savaş üslerinden Cold Lake'e gidecek. NATO taahhütleri kapsamında gelecek yirmi yıl içinde milyarlarca dolar harcanarak modernize edilecek tesisler, NATO'nun batı ve kuzey kanadını güçlendirecek.

Başbakan Trudeau ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Montreal'de kurulmakta olan NATO İklim Değişikliği ve Güvenlik Mükemmeliyet Merkezi çalışmalarını da ele alacak.