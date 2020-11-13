Fransız oyun şirketi Ubisoft'un Kanada ofisinde rehine krizi

Kanada'nın Montreal kentinde, oyun şirketi Ubisoft'un ofisine silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendiği ve çalışanların rehin alındığı duyuruldu.

Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi. Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi.

Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.

REHİN ALINAN ÇALIŞANLAR ÇATIYA ÇIKARILDI

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde çalışanların, ofis binasının çatısında tutulduğu görülüyor.

"OLAY YERİNDEN UZAK DURUN" UYARISI

Montreal polisinden yapılan açıklamada, soygun ihbarı alındığı ve durumun soruşturulduğu ifade edildi.

Montreal Belediye Başkanı Valerie Plante de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ekibinin 'polisle yakın irtibat halinde olduğunu ve durumu izlediklerini' kaydetti. Plante, "Halkı Mile End bölgesinden uzak durmaya çağırıyoruz" dedi.

Ubisoft şirketinden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz" denildi.



