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Kanada'nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı - Son Dakika

Kanada'nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı

31.12.2021 02:10
Kanada'nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı

Kanada'nın Quebec eyaletinde hızla yayılma eğiliminde olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle gece sokağa çıkma yasağı konuldu.

Kanada'nın Quebec eyaletinde hızla yayılma eğiliminde olan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı sebebiyle gece sokağa çıkma yasağı konuldu.

Quebec Eyalet Başbakanı François Legault, Eyalet Sağlık Bakanı Christian Dube ve Eyalet Halk Sağlığı Direktörü Horacio Arruda ile birlikte düzenlediği basın toplantısında yeni kısıtlamaları duyurdu.

Başbakan Legault, gece sokağa çıkma yasağının 31 Aralık günü saat 17.00'de yürürlüğe gireceğini ve ertesi gün 05.00'te sona ereceğini açıkladı.

Legault, Omicron varyantının yayılmasını engellemek için restoranlarda içeride müşteri kabulü yapılmayacağını ancak paket servis seçeneklerinin devam etmesine izin verileceğini, okulların yeniden açılmasının ileri bir tarihe ertelendiğini ve evlerde aile bireylerinin dışında kapalı mekan toplantılarının da yasaklandığını ilan etti.

François Legault, "Pandeminin en kötü dönemindeyiz. Evde yapılan hızlı testler nedeniyle vakalar yeterince değerlendirilmiyor ve önümüzdeki haftalarda hastane kapasitelerini aşma riskimiz var. Uzmanlarımız, önümüzdeki haftalarda ihtiyacı olan herkesi tedavi edememe riskinin olduğunu söylüyor." dedi.

Legault, gece sokağa çıkma yasağının, 31 Aralık tarihinden sonra da 22.00-05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edeceğini, yasağa uymayanlara bin ila 6 bin Kanada Doları arasında para cezası uygulanacağını söyledi.

Eyalet Başbakanı, sokağa çıkma yasağı için bir bitiş tarihi açıklamadı ancak durum düzeldiğinde kaldırılacak ilk kısıtlama olacağını sözlerine ekledi.

Bu arada Quebec eyaleti genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısının perşembe günü için 14 bin 188 olarak kayda girdiği ve bu rakamın salgının başlangıcından bu yana en yüksek teyit edilen günlük vaka sayısı olduğu bildirildi.

Yeni açıklanan kısıtlamalara göre, eyaletteki tüm okullar 17 Ocak'a kadar kapalı kalacak, bu tarihten sonrası da salgının yayılma seyrine göre belirlenecek.

Okul kreşleri, sağlık çalışanlarının çocuklarına öncelik vererek açık tutulacak.

Marketler, benzin istasyonları ve eczaneler gibi belirli işletmeler dışında çoğu mağaza ve iş yeri pazar günleri kapalı olacak.

Quebec'te ibadet mekanları da halka kapatılırken, cenaze merasimlerine katılım da 25 kişi ile sınırlandırıldı.

Kanada genelinde ilki 29 Kasım'da görülen Omicron varyantında şu ana kadar 14 bin 139 vaka kayıtlara girdi.

Ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısı ise 2 milyon 137 bin 913'e, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 274'e ulaştı.

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Sokağa Çıkma Yasağı, Omicron, Kanada, Quebec, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada'nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada'nın Quebec eyaletinde Omicron nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı - Son Dakika
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