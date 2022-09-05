Kanada'da kan gövdeyi götürdü! 2 saldırgan şehir şehir gezip 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı - Son Dakika
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Kanada'da kan gövdeyi götürdü! 2 saldırgan şehir şehir gezip 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı

05.09.2022 05:46

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde, kardeş olduğu düşünülen 2 kişinin bıçaklı saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı. Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda, Damien Sanderson ile Myles Sanderson'ın pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon şehrinden başlayarak 13 noktada insanlara saldırı düzenledikleri belirtildi.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP'nin Saskatchewan birimi tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Damien Sanderson ile Myles Sanderson'ın pazar sabahı James Smith Cree Nation bölgesi ve Weldon kentinden başlayarak 13 noktada insanlara saldırı düzenledikleri belirtildi.

"BİLDİKLERİMİZİN DIŞINDA DA YARALILAR OLABİLİR"

RCMP Saskatchewan Sözcüsü Rhonda Blackmore da eyaletin başkenti Regina'da düzenlediği basın toplantısında, "İlk belirlemelere göre saldırılarda 10 kişi öldü. Hastanelere yaralı olarak 15 kişi kaldırıldı. Yaralanıp da kendi imkanlarıyla hastaneye gidenlerin de olabileceğini düşünüyoruz. Bugün eyaletimizde olanlar korkunç. Açık konuşayım, hala 2 şüpheliyi arıyoruz. Saskatchewan ve komşu eyaletlerimizde yaşayanlardan uyanık olmalarını istiyoruz." dedi.

"GEREKLİ OLMADIKÇA ÇIKMAYIN"

Görgü tanıkları, James Smith Cree Nation'da ambulans helikopterlerle 3 taşıma yapıldığını belirtti. RCMP ve yerel polis güçleri, halktan tedbirli olmalarını ve gerekli olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi. RCMP, "Güvenli bir yerden ayrılmayın. Başkalarının evinize girmesine izin verirken dikkatli olun. Şüpheli kişilere yaklaşmayın. Araç kullanıyorsanız otostopçuları almayın." uyarısında bulundu.

İKİ ŞÜPHELİ İÇİN 'TEHLİKELİ' UYARISI YAPILDI

RCMP'nin sosyal medya paylaşımlarında, şüphelilerin bulunması için "tehlikeli kişiler alarmı" yayınlandığı belirtildi ve "Şüpheliler kaçak olduğu için uyarının Manitoba ve Alberta eyaletlerine de uzatılmasını istedik." açıklamalarını yaptı.

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Kaynak: AA

Kanada, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da kan gövdeyi götürdü! 2 saldırgan şehir şehir gezip 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kanada'da kan gövdeyi götürdü! 2 saldırgan şehir şehir gezip 10 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi de yaraladı - Son Dakika
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