Kanada'nın savaş suçlularına ve teröristlere vize verdiği iddiası - Son Dakika

Kanada'nın, savaş suçlularına, teröristlere ve güvenlik tehdidi kaydı olanlara vize tahsis eden gizli bir programı bulunduğu iddia edildi.

Ulusal ölçekte yayın yapan Global News kanalında yayımlanan haberde, Kanada yönetiminin normal şartlarda vize verilmesi mümkün olmayan kişilere, gizli program kapsamında "ulusal çıkarlar" gerekçe gösterilerek vize verdiği belirtildi.

Resmi belgelerin kaynak gösterildiği haberde, "Kanada'nın, ulusal güvenlik endişeleri, savaş suçları, insan hakları ihlalleri ve organize suçlar nedeniyle ülkeye girmesi yasaklanan bazı yüksek profilli yabancı uyruklulara vize veren gizli bir programı var. Bu kişiler, Kanada'nın 'ulusal çıkarları' ve 'kamu politikası' gerekçe gösterilerek vize alıyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, "ulusal çıkar"ın tam olarak ne anlama geldiği ve hükümetin bu gerekçeyle kime vize verileceğini nasıl kararlaştırdığının açık olmadığı, program hakkında neredeyse hiçbir bilgi bulunmadığı ve resmi yetkililerin de soruları cevaplamayı reddettiği kaydedildi.

Mısırlı darbeci generale Savunma Bakanlığı Yardımcısı referansı

Haberde, Mısır'da seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı yapılan darbe sırasında görev yapan ve emekli Tuğgeneral Khaled Sabre Abdelhamed Zahw'a, yaklaşık 3 ay önce, ismi üzerinde "kabul edilemez" şerhi bulunmasına rağmen, ziyaretçi vizesi verildiği aktarıldı.

Zahw'ın vizesi için Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı Politika Bakan Yardımcısı Gordon Venner'in, "Kanada'nın bölgedeki silahlı kuvvetler operasyonlarına katkısı için, Zahw'a ve eşine uygun vizelerin verilmesini rica ediyoruz." ifadelerini içeren referans mektubu yazdığı aktarılan haberde, Zahw ve eşinin vize aldıktan sonra geldikleri Toronto'da, Kanada'ya iltica ettikleri vurgulandı.

"Ortaklarımızla olan ilişkilere zarar vereceği için açıklayamayız"

Haberde, resmi makamların, bu tür özel muafiyetlere nasıl karar verildiği, hangi kriterlerin esas alındığı hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceği kaydedildi.

Kanada Göçmenlik, İltica ve Vatandaşlık Kurulu IRCC sözcüsü Rémi Larivière, basın mensuplarının bilgi taleplerine karşılık, "Bu medya talebinde istenen bilgi, uluslararası ortaklarımızla olan ilişkilere zarar verebileceği için Bilgi Edinme Yasası'nın ilgili hükümleri gereğince açıklanamaz." yanıtını verdi.

Bu arada IRCC tarafından Kanada Parlamentosu'na sunulan ve 2010 ile 2017 yıllarını kapsayan döneme ait raporlarda, bu vizelerden toplam 3002 adet verildiği ortaya çıktı.

Kanada, normal şartlar altında insanlığa karşı suç işleyenler, mafya üyeleri, askeri darbe yaparak yasal hükümetleri devirenler, teröristler, kara para aklayanlar ve uluslararası bültenlerle aranan suçlulara vize vermiyor.