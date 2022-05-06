Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü - Son Dakika
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Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü

06.05.2022 12:19
Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü

VANCOUVER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'da her yıl 5 Mayıs'ta Kırmızı Elbise Günü olarak da bilinen Kayıp ve Öldürülmüş Yerli Kadın ve Kızlar için Ulusal Farkındalık Günü etkinliği düzenleniyor.

VANCOUVER, 5 Mayıs (Xinhua) -- Kanada'da her yıl 5 Mayıs'ta Kırmızı Elbise Günü olarak da bilinen Kayıp ve Öldürülmüş Yerli Kadın ve Kızlar için Ulusal Farkındalık Günü etkinliği düzenleniyor.

Kanada'nın <a class='keyword-sd' href='/vancouver/' title='Vancouver'>Vancouver</a> Kentinde Kırmızı Elbise Günü

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Belediye Binası'nın dışında kaybolan ve öldürülen yerli kadın ve kızları anmak için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Belediye Binası'nın dışında kaybolan ve öldürülen yerli kadın ve kızları anmak için düzenlenen etkinliğe katılan insanlar, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü

Kanada'nın British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde Belediye Binası'nın dışında kaybolan ve öldürülen yerli kadın ve kızları anmak için düzenlenen etkinlikteki kırmızı elbiseler görülüyor, 5 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Liang Sen/Xinhua)

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Vancouver, Kanada, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Kanada'nın Vancouver Kentinde Kırmızı Elbise Günü - Son Dakika


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