Kanada Okulları'ndan franchise hamlesi - Son Dakika

Kanada Okulları'ndan franchise hamlesi

İstanbul'da 3 kampüs ile 1.650 öğrenciye anaokulu, ilk, ortaokul ve lise eğitimi veren Kanada Okulları'nın yeni eğitim-öğretim döneminde yatırım ajandası yoğun olacak.

İstanbul'da 3 kampüs ile 1.650 öğrenciye anaokulu, ilk, ortaokul ve lise eğitimi veren Kanada Okulları'nın yeni eğitim-öğretim döneminde yatırım ajandası yoğun olacak.

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Kanada Okulları açıklamasına göre, franchising çalışmalarını sürdüren kurum, isim halkasına başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarındaki yeni kampüslerini eklemeye hazırlanıyor. Bunlardan bir tanesi de yeni dönemde 360 öğrenciye hizmet vermeye başlayacak olan Tuzla kampüsü.

Kanada Okulları Tuzla Kampüsü Kurucusu Erkin Okutan, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçecek okul hakkında bilgi verirken, "Okutan, bize verilen bir soyadı. Yani eğitmek, okutmak bizim geleneğimizde var. Bütün bir aile olarak hepimiz eğitimciyiz. Ben de aslen matematik öğretmeniyim. Dolayısıyla eğitim bizim hayatımızın parçası değil kendisi. Dünya üzerinde hiç bitmeyecek 3 sektör var. Bunlar gıda, sağlık ve eğitim sektörü. Dolayısıyla biz de en önemli sektörün bir parçasıyız. Bu sebeple böyle bir eğitim yatırımı içerisine girdik." ifadelerini kullandı.

Kanada Okulları'nın bir vizyonu bulunduğunu ve eğitim sisteminin çok farklı olduğunu belirten Okutan, "Kanada'nın eğitimi ile ilgili verilen bir semineri dinledikten sonra Kanada Okulu AS'den İstanbul Anadolu Yakası temsilciliğini almaya karar verdik. Öncesinde Okutan Koleji olarak hizmet vermekte olduğumuz okulumuzun ismini franchise yatırımı ile Kanada Okulları'nın bir parçası haline getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Kampüs yeni döneme hazır"

Marka değeri ve sistemine inandıklarını aktaran Okutan, şunları kaydetti:


"PISA skorlarında başarılı olan bu eğitim sistemini Türkiye'de uygulayan markanın dil eğitimi ve öğretimi ile öne çıkması veliler arasındaki algısını iyi bir noktaya taşımış durumda. Kanada Okulları'nın marka değerine ve sistemine çok inandığım için böyle bir karar aldık. Yeni dönemde Tuzla'da açılacak olan kampüsümüzde ana, ilk ve ortaokul seviyesindeki 360 öğrencimize eğitim vereceğiz. Alanlarında iyi eğitim almış ve deneyimli 40 öğretmenimiz, yeni dönemde evlatlarımızı geleceğin aydınları olarak hazırlamak için hazır durumda. Tüm bunların yanında çocuklarımız eğitim alırken sosyal hayattan geri kalmasın diye spor, tiyatro salonu ve yüzme havuzu gibi sosyal imkanlar da okulumuzda mevcut."

Okutan, pandemi nedeniyle sona eren eğitim dönemini online olarak başarı ile tamamladıklarını, bu durumun devam etmesi halinde B planlarının bulunduğunu, bu konuda çok sağlam bir altyapıları olduğunu bildirdi.

Okutan, "Velilerimiz hiç endişe etmesinler. Her ihtimali düşünerek yeni döneme hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Temennimiz bir an önce tüm dünyanın bu hastalıktan kurtulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hedef, 5 yılda ilk 10'a girmek

Erkin Okutan, 2022 yılına yetiştirmek üzere Çamlıca'da da yeni bir okul yatırımı planladıklarını belirterek, "Çamlıca kampüsümüzdeki bilişim sınıflarımızda anlaşmalarını yaptığımız kurumlarla birlikte yapay zeka, IoT ve VR dersleri okutulacak. Bu dersleri alan öğrencilerimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirtiği 1 milyon yazılımcının öncüleri olacaklar. Çok iyi derecede öğrendikleri İngilizceleri ile uluslararası şirketlerde ülkemizi temsil edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek 2 yıl içerisinde Kocaeli'de de kampüs açacaklarını bildiren Okutan, "Kanada Okulları adı altında ülkemizi geleceğe hazırlamak için iyi eğitim almış çocuklar yetiştirmeye devam edeceğiz. Öncelikli hedefimiz 5 yılda İstanbul'da yabancı dil ile eğitim veren okullar arasında ilk 10'da yer almak ve uluslararası projelerde yer alarak bayrağımızı tüm alanlarda dalgalandırmak." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 09:21 Kaynak: AA

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