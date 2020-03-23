Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek - Son Dakika Spor

Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek

6 saat önce

Kanada Olimpiyat Komitesi (COC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak.

Kanada, olimpiyatlara sporcu göndermeyecek, System.String[]

Kanada Olimpiyat Komitesi (COC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacak.

COC'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bu karar sadece sporcularla ilgili değil, halk sağlığıyla da ilgilidir. Koronavirüs ve bununla ilişkili riskler, sporcular, aileleri ve Kanada halkı için güvenli değildir. Sporcularımızın olimpiyat oyunlarına yönelik çalışmalarını devam ettirmesi de tüm Kanadalıları takip etmeye teşvik ettiğimiz halk sağlığı tavsiyesine ters düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bu kararın, Kanada Paralimpik Komitesi ile alındığı bildirildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, salgının yayılma hızındaki değişim ve sporcuların sağlığı göz önüne alınarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ertelenip ertelenmeyeceği yönündeki kararını 4 hafta içinde alacağını duyurmuştu.

Koronavirüs, Kanada, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:06 Kaynak: AA

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