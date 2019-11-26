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Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek
6 saat önce
Kanada'da federal mahkeme ordudaki cinsel tacizler nedeniyle devleti suçlu buldu ve yüzlerce askere 1 milyar doları bulacak tazminat ödemesine karar verdi
Kanada'da federal mahkeme ordudaki cinsel tacizler nedeniyle devleti suçlu buldu ve yüzlerce askere 1 milyar doları bulacak tazminat ödemesine karar verdi.
Cinsiyetçi kültür üzerine yapılan bağımsız bir inceleme Kanada ordusunda "cinsiyetçiliğin yapısal bir sorun olduğu, kadınlarla LGBTQ bireyleri hedef alan bu durumun cinsel taciz ve saldırıya yol açabildiği" sonucuna vardı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:24
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