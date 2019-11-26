Son Dakika Haberleri: Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek
Son Dakika Dünya Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek - Son Dakika Dünya

Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek

6 saat önce

Kanada'da federal mahkeme ordudaki cinsel tacizler nedeniyle devleti suçlu buldu ve yüzlerce askere 1 milyar doları bulacak tazminat ödemesine karar verdi

Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek, System.String[]

Kanada'da federal mahkeme ordudaki cinsel tacizler nedeniyle devleti suçlu buldu ve yüzlerce askere 1 milyar doları bulacak tazminat ödemesine karar verdi.


Cinsiyetçi kültür üzerine yapılan bağımsız bir inceleme Kanada ordusunda "cinsiyetçiliğin yapısal bir sorun olduğu, kadınlarla LGBTQ bireyleri hedef alan bu durumun cinsel taciz ve saldırıya yol açabildiği" sonucuna vardı.

Euronews.com'da Görüntüle

Kanada, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Serdar Ortaç'ın tek celsede boşandığı eşi Chloe Loughnan'a yeniden evlenme teklifi ettiği iddia edildi
Lise öğrencisi alay konusu olunca 4 ayda 22 kilo verdi Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti Kim Kardashian'dan Trump'ın çağrısı sonrası radikal karar: Artık çıplak poz vermeyeceğim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 19:13:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada ordusu cinsel taciz kurbanlarına tazminat ödeyecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]