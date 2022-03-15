Kanada Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy: "Lütfen gökyüzünü kapatın" - Son Dakika
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Kanada Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy: "Lütfen gökyüzünü kapatın"

15.03.2022 20:15
Kanada Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy: "Lütfen gökyüzünü kapatın"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Kanada Federal Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Kanada Federal Parlamentosu Genel Kuruluna hitap etti.

Zelenskiy konuşmasını, dev bir ekranla yansıtılan çevrim içi bağlandığı oturumda gerçekleştirdi.

Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılması talebini yineleyen Zelenskiy, "Lütfen gökyüzünü kapatın. Hava sahasını kapatın. Lütfen bombalamayı durdurun. Bunu gerçekleştirene kadar şehirlerimize daha kaç füze düşmesi gerekiyor?" dedi.

Parlamentoya duygusal bir konuşma yapan Zelenskiy, "Sizden, şehirlerinizin bombalanmasının, evlerinizin yakılmasının, şehirlerinizin yıkılmasının nasıl bir şey olduğunu hayal etmenizi istiyoruz. Rusya, Ukrayna'yı yok etmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Yaşamak ve muzaffer olmak istiyoruz"

Son 20 günün Ukrayna'da neye yol açtığına dair bir tablo çizen Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya hitaben şöyle konuştu:

"Sevgili Justin, kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere, her gün kayıpların sayısıyla ilgili muhtıralar aldığınızı hayal edebiliyor musunuz? Birinin Montreal'de veya diğer Kanada şehirlerinde Kanada bayraklarını indirdiğini hayal edebiliyor musunuz? Seninle arkadaşız Justin. Ama aynı zamanda anlamanızı ve her gün hissettiklerimizi hissetmenizi istiyorum. Yaşamak ve muzaffer olmak istiyoruz."

Kanada hükümetinin çabalarına minnettar olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Ancak Rus uçaklarını ve füzelerini durdurmak için uçuşa yasak bölge dahil olmak üzere daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Ukraynalılar için her gece korkunç bir gecedir. Pek bir şey istemiyoruz. Adalet istiyoruz, gerçek destek istiyoruz." dedi.

Zelenskiy, Rusya'ya şimdiye kadar uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını ve Rusya'nın savaş gayretini kaybetmesi için tek bir doları kalmamasını sağlayacak daha fazla ekonomik yaptırım getirilmesi gerektiğini söyledi.

Kanada 15 Rus vatandaşına daha yaptırım uyguladı

Bu arada Kanada, aralarında Rusya'nın Ekonomik Kalkınma Bakanı Maxim Reshetnikov ve Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Dmitry Grigorenko'nun da bulunduğu 15 üst düzey yöneticiye daha yaptırım uyguladı.

Trudeau, "Müttefikler ve ortaklarla birlikte, Putin ve destekçilerinin hesap vermesini sağlamak için yeni yaptırımlar uyguluyoruz." dedi.

Özel Ekonomik Önlemler Yasası kapsamında yaptırım uygulanan 15 kişi arasında Rus ordusunun üst düzey komutanları da bulunuyor.

Kanada hükümeti, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakından bu yana 900'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.

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Ukrayna, Kanada, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada Parlamentosuna hitap eden Zelenskiy: 'Lütfen gökyüzünü kapatın' - Son Dakika


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