Kanada Pfizer aşısının 12 -15 yaş grubunda kullanılmasına onay verdi

Kanada Pfizer-BionTech aşısının 12-15 yaş arasındaki çocuklarda kullanımına onay verdi ve bu yaş grubunda aşı kullanımına onay veren ilk ülke oldu.

Sağlık Bakarnlığı kararın, bu yaş grubundaki çocuklar üzerinde yapılan 3. faz klinik denemelerden alınan sonuçlara dayandırılarak alındığını duyurdu.

Bir Sağlık Bakanlığı Danışmanı "Bakanlık bu aşının bu yaş grubunda güvenli ve etkili olduğunda karalı" dedi. Pfizer da aşının bu yaş grubunda işe yaradığını söylüyor.

Kanada daha önce Pfizer aşısının 16 yaş üzerindekilere yapılmasına onay vermişti.

Çocukların Covid-19'u ağır geçirme ya da hayatlarını kaybetme riski çok az. Aşının genç yaş grubunda onay almasının bir koşulu da Pfizer'ın 12-15 yaş grubunda aşının etkileri üzerinde Kanada Sağlık Bakanlığı'a veri aktarması.

Geçen ay Pfizer, testlerden alınan ilk sonuçların bu yaş grubunda yüzde 100 etkinlik ve güçlü bir bağışıklık sistemi tepkisi getirdiğini açıklamıştı.

Pfizer aşısını çocuklar üzerinde deneyen birkaç ilaç şirketinden biri. Küçük yaştakileri aşılamanın amacı, okulları açık tutmak, koronavirüsün yayılmasını azaltmak ve farklı hastalıkları bulunan çocukları korumak.

Moderna ve Johnson & Johnson da aşılarını 12-18 grubu üzerinde deniyor ve Moderna'nın sonuçlarının yakında alınması bekleniyor.

İngiltere'de de AstraZeneca aşısı 300 gönüllü çocuk üzerinde deneniyor.