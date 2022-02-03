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Kanada polisi, kamyoncuların protestosuna karşı müdahale arayışında - Son Dakika

Kanada polisi, kamyoncuların protestosuna karşı müdahale arayışında

03.02.2022 08:11
Kanada polisi, kamyoncuların protestosuna karşı müdahale arayışında

Kanada polisinin, başkent Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların protestosu için müdahale arayışında olduğu bildirildi.

Kanada polisinin, başkent Ottawa'da 29 Ocak'ta başlayan ve halen devam eden aşı karşıtı kamyoncuların protestosu için müdahale arayışında olduğu bildirildi.

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly, Belediye Meclisinin "eylem" gündemli toplantısında bir brifing verdi.

Şehir merkezinde yaklaşık bir haftadır süregelen eylemi "istikrarsız işgal" olarak değerlendiren Sloly, sorunu, polisin tek başına çözemeyebileceğini ve askeri yardımın gerekli olabileceğini söyledi.

Sloly, brifingde, "Bu bir Ottawa meselesi değil, ulusal bir mesele. Bunun için polislik bir çözüm olmadığından giderek daha fazla endişeleniyorum." dedi.

Askeri yardım, müzakere, siyasi müdahale, mahkeme emri veya protestocuların zorla uzaklaştırılması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini aktaran Sloly, ancak tüm yaklaşımların ayaklanma, yaralanma ve ölüm dahil olmak üzere önemli endişeler içerdiğini ifade etti.

Sloly, gösteri devam ettikçe risklerin artacağını ve polisin de şehre erişimi engelleyemeyeceğini belirttiği brifinginde, "Bir şehri mühürlemek için yasal bir otorite yok. Bu büyüklükteki bir şehri mühürlemek için pratik bir yetenek yok. Buna teşebbüs etmek için bile 50 bin polis gücüne ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Bağış kampanyası durduruldu

Bu arada kitle fonlaması platformu olan gofundme.com internet sitesi, kamyoncuların eylemine destek olmak için açılan bağış kampanyasını durdurduğunu açıkladı.

Kampanyaya 120 binin üzerinde bağışçının, 10 milyon Kanada dolarından fazla bağışta bulunduğunu duyuran internet sitesinin yönetimi, söz konusu kampanya sayfasına da "Bu bağış kampanyası şu anda duraklatıldı. Hizmet şartlarımıza, geçerli yasa ve yönetmeliklere uygun olduğundan emin olmak için inceleniyor" ifadesini koydu.

Toplanan bağışlardan bugüne kadar sadece 1 milyon Kanada dolarını organizatörlerin kullanımına açan gofundme.com yetkilileri, "Şiddeti destekleyen davranışları yansıtan veya teşvik eden kullanıcı içeriğini kesinlikle yasaklıyoruz" duyurusunda bulundu.

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Ottawa, İşgal, Polis, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada polisi, kamyoncuların protestosuna karşı müdahale arayışında - Son Dakika


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