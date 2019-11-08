Son Dakika Haberleri: Kanada: Quebec yönetimi Fransız vatandaşına 'Fransızcası yeterince iyi olmadığı için' oturum izni...
BBC
Son Dakika Dünya Kanada: Quebec yönetimi Fransız vatandaşına 'Fransızcası yeterince iyi olmadığı için' oturum izni...

Kanada: Quebec yönetimi Fransız vatandaşına 'Fransızcası yeterince iyi olmadığı için' oturum izni...

6 saat önce

Kanada'nın Fransızca konuşan Quebec bölgesinde, bir Fransız vatandaşına yeterli Fransızca dil bilgisi sergilemeyemediği gerekçesiyle oturum verilmedi.

Kanada: Quebec yönetimi Fransız vatandaşına 'Fransızcası yeterince iyi olmadığı için' oturum izni..., System.String[]

Kanada'nın Fransızca konuşan Quebec bölgesinde, bir Fransız vatandaşına yeterli Fransızca dil bilgisi sergilemeyemediği gerekçesiyle oturum verilmedi.

Quebec yönetimi Emilie Dubois'in oturum başvurusunu, üniversitedeki doktora tezini İngilizce yazdığı için reddetti.

Dubois, 2012'de Fransa'dan Quebec'e taşınmış ve Fransızca eğitim veren bir üniversitede doktorasını tamamlamıştı.

Biyoloji mezunu Dubois, ret mektubunu aldığında "olan biteni anlayamadığını ve kahkaha attığını" söyledi.

Quebec'te nüfusun çoğunluğu Fransızca konuşuyor ve 31 yaşındaki Dubois, iyi Fransızca bilen öğrencilere tanınan bir oturum programı kapsamında başvuru yapmıştı.

Dubois BBC'ye yaptığı açıklamaada "Fransız olan, Fransa'da doğan, Fransızca bir üniversiteye giden ve her şeyi Fransızca yapan birinin başvurusunu reddediyorlarsa, bu saçmalık" dedi.

Dubois, dil bilgisini kanıtlamak için yapılan sınavı geçse de, ret mektubunda doktora tezi de dahil, eğitimini tamamen Fransızca tamamlamadığı için başvurusunun kabul edilmediği belirtildi.

Ancak Dubois, bir bilimsel yayında yer alması için hücresel ve moleküler biyoloji alanındaki tezinin beş bölümünden sadece birini İngilizce yazmıştı .

Dubois, yerel parlamentodaki temsilcisi Catherine Dorion'un da yardımıyla kararı tersine çevirmeyi umuyor.

Quebec Göç Bakanı da yaptığı yazılı açıklamada "kararın pek anlamlı olmadığını" söyledi ve yetkililerden dosyaya tekrar baklamalarını istedi.

Göç konusunda Quebec'in Kanada'nın federal yönetimiyle özel bir anlaşması bulunuyor ve oturum verilecek göçmeleri seçme konusunda geniş yetkilere ship.

Kanada, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:10 
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