Kanada, sattığı silahların Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığı... - Son Dakika
BBC

Kanada, sattığı silahların Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığı...

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada askeri teknolojisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılıp kullanılmadığına dair bir soruşturma açıldığını açıkladı.

Kanada, sattığı silahların Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığı..., System.String[]

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada askeri teknolojisinin Azerbaycan ve Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılıp kullanılmadığına dair bir soruşturma açıldığını açıkladı.

AFP'nin haberine göre Kanada'da medya ülke teknolojisiyle üretilen insansız hava araçlarının Azerbaycan tarafından Ermenistan ile yürütülen çatışmalarda kullanıldığına dair iddialara yer verdi.

Kanada'da üretilen insansız hava araçlarının görüntüleme ve hedef teknolojisinin çatışmalarda yer aldığı öne sürüldü.

Silah ticaretinin kontrol edilmesi için mücadele eden kimi sivil toplum aktivistleri, Kanada şirketi Wescam'in Türkiye'ye askeri malzeme sattığını belirtti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise yaptığı basın toplantısında Kanada Dışişleri Bakanı Francois-Philippe Champagne'in ne olduğunu araştırmak üzere bir soruşturma başlattığını duyurdu.

Trudeau, "Kanada'nın insan haklarının ihlal edilmemesine yönelik beklentilerine saygı duyulması çok önemli, elimize bilgi geldikçe konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağız" dedi.

Silah ihracatı izinleri kaldırılabilir

Kanada, Ekim 2019'da Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü askeri operasyonlar yüzünden Türkiye'ye silah satışının dondurulduğunu duyurmuştu. Mayıs ayında bu karar geri çekildi.

Azerbaycan tarafından kullanılan silahların Türkiye üzerinden gönderildiği ima ediliyor.

AFP'ye konuşan bir hükümet yetkilisi, askeri teknolojinin yanlış kullanıldığının ortaya çıkması durumunda silah ihracatı izinlerinin kaldırılacağını söyledi.

Trudeau, ayrıca Dağlık Karabağ sorununa askeri bir çözüm getirmenin mümkün olmadığını, bunun ancak diyalog yoluyla çözümlenebileceğini ifade etti.

Türkiye, Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda Azerbaycan'ın en büyük destekçileri arasında yer alıyor.

İki ülke arasında temelleri 10 yıl önceye dayanan yakın askeri işbirliğinin son dönemlerde yoğun şekilde askeri malzeme ve silah satışına evrildiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada ise, "Azerbaycan ordusu pek çok yeri işgalden kurtardı. Türkiye olarak tüm imkanlarımız ve tüm kalbimizle dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanındayız, yanında olacağız. İnşallah Karabağ işgalden kurtulana kadar bu mücadele sürecek" dedi.

Kanada, sattığı silahların Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığı...

Dağlık Karabağ, Azerbaycan, Karabağ, Kanada, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:42

Son Dakika Dünya Kanada, sattığı silahların Azerbaycan tarafından Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda kullanıldığı... - Son Dakika Dünya

BBC

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