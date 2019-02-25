Kanada: Şiddetli Rüzgarlar Buzdan Duvar Ördü
1 saat önce
Kanada'da, hızı saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarların yerinden oynattığı buz kütleleri yol kenarlarına duvar ördü.
Kanada'da, hızı saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarların yerinden oynattığı buz kütleleri yol kenarlarına duvar ördü. Bazı yollar güvenlik nedeniyle kapatılırken yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:13
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