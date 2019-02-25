Son Dakika Haberleri: Kanada: Şiddetli Rüzgarlar Buzdan Duvar Ördü

Kanada: Şiddetli Rüzgarlar Buzdan Duvar Ördü

1 saat önce

Kanada'da, hızı saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarların yerinden oynattığı buz kütleleri yol kenarlarına duvar ördü.

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Kanada'da, hızı saatte 120 kilometreyi aşan rüzgarların yerinden oynattığı buz kütleleri yol kenarlarına duvar ördü. Bazı yollar güvenlik nedeniyle kapatılırken yetkililer sürücülere dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:13 

Yenikadinda Gösterme, Dünya
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