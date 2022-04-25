Kanada Silahlı Kuvvetlerindeki sistemik ırkçılığa ilişkin rapor açıklandı - Son Dakika

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, bir süre önce tamamlanan ve kamuoyuna duyurulması beklenen ordu içindeki ırkçılığa ilişkin raporu açıkladı.

Anand, düzenlediği basın toplantısında, Kanada Silahlı Kuvvetlerindeki ırkçılığın son 20 yılda önemli ölçüde ivme kazandığını söyledi.

Ordunun, beyazların üstün olduğunu düşünenleri ve diğer aşırıcılık yanlılarını tespit edip saflarına sızmasını önlemek için yeterince çaba göstermediğini belirten Anand, ordu genelindeki sistemik ırkçılığın, yeni askerleri "geri püskürttüğünü" ve bu durumun devam etmesi halinde ülkenin ulusal güvenliğinin riske gireceğini dile getirdi.

"Kanada'da ırkçılık sistemdeki bir aksaklık değil. Sistem bu." diyen Anand, uzun süredir devam eden, birbiriyle bağlantılı ırkçılık, gücün kötüye kullanılması, cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel suiistimal gibi sorunların, daha fazla Kanadalının orduya katılmasını engelleyebileceğini söyledi.

Raporun bakanlık bünyesindeki Sistemik Irkçılık ve Ayrımcılık Danışma Paneli tarafından hazırlandığını duyuran Anand, rapordaki bulguların bir parçası olarak, ilerleyen günlerde bazı askeri yetkililerin ya ayrılacağını ya da görevden alınacağını kaydetti.

Tam metni henüz kamuoyu ile paylaşılmayan raporun ana hatları, Kanada resmi haber ajansı CP tarafından servis edildi.

CP'nin haberine göre, inceleme sırasında bazı ordu mensupları arasında nefret grupları, aşırı sağcılık ve beyaz üstünlükçü gruplar ile bağlantılar saptandı.

Haberde, 47 maddelik yapılacaklar listesi oluşturulduğu bilgisi yer alırken, bunların neler olduğuna dair detay verilmedi.

Raporun özet bölümünde "Hızlı şekilde dizginlenmedikçe ve ele alınmadıkça, bu zehirlenmenin etkisi yıllarca sürecek ve ordunun itibarını, Kanadalıları iş gücüne katılmaktan alıkoyma noktasına kadar etkileyecektir. İşe alım verileri de bunun var olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Konuyu haberleştiren Kanada resmi yayın kuruluşu CBC'ye göre de Sistemik Irkçılık ve Ayrımcılık Danışma Paneli, raporunu ocak ayının başında tamamlayıp Anand'a sundu.

O zamandan beri raporun açıklanmasını bekleten Anand, şimdiye kadar raporu yayınlamadığı için Kanada Askeri Ombudsmanı Gregory Lick'in ofisi tarafından eleştirilmişti.

Habere göre Lick'in ofisi, aynı konuda kendi araştırmasını yürüttü ve bulguları mayıs başlarında açıklayacak.

Lick'in Sözcüsü Andrew Bernardo CBC'ye, ombudsmanın incelemesinin sonuçlarının "hoş olmadığını" belirterek, "Panelin raporu sonucunda ortaya çıkan yeni girişimler ne olursa olsun, ombudsman aynı hataların tekrarlanmaması ve bakanlık ile ordunun, işleri farklı şekilde yapması gerektiği konusunda kararlıdır." açıklamasını yaptı.

Kanada Silahlı Kuvvetlerindeki ırkçılık ve cinsel istismar vakaları nedeniyle, son yıllarda komuta kademesi de dahil birçok ordu mensubu davalık olmuştu.

Kanada mahkemelerinde halen, mağdur ordu mensuplarından bazılarının açtığı binin üzerinde dava devam ediyor.