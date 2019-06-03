Kanada Soykırımı: Resmi araştırma komisyonu yerli kadınların öldürülmesine 'soykırım' dedi
1 saat önce
Kanada'da yaklaşık üç yıldır binlerce yerli kadının öldürülmesi ile ilgili yürütülen resmi araştırma sonuna geldi. Araştırmanın bir kopyasını edinen Kanada ulusal televizyonu CBC, komisyonun yaşananlara "Kanada Soykırımı" dediğini aktardı.
Kanada
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:08
'da yaklaşık üç yıldır binlerce yerli kadının öldürülmesi ile ilgili yürütülen resmi araştırma sonuna geldi. Araştırmayı yürüten komisyonun başındaki isim Marion Buller onlarca yıldır binlerce Kanadalı yerli kadının öldürülmesi ile ilgili "Epik boyutlarda milli trajedi" ifadesini Kullandı.
Araştırmanın bir kopyasını edinen Kanada ulusal televizyonu CBC, komisyonun yaşananlara "Kanada Soykırımı" dediğini aktardı.
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