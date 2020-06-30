Kanada, Suriyeli mülteciler konusunda Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika

Kanada, Suriye'de yaşanan insanlık krizinden etkilenen mültecilere kucak açan Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye krizinin, Suriyeliler ve komşu ülkelerdeki milyonlarca insanın hayatını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Gould, "Kanada, çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki cömert destekleri için Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ile Mısır'a teşekkür ediyor. Kanada, çatışmaya sürdürülebilir bir siyasi çözümle son vermek için uluslararası toplum ve Suriyelilerle çalışmalarını sürdürmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a 339 milyon dolar yardım

Suriye ve Bölgenin Geleceğini Destekleme Konferansı'na katıldığını aktaran Gould, konferansın odak noktasının, bölgedeki milyonlarca insanın kritik ihtiyaçlarını ele almak ve Suriye savaşına kalıcı bir siyasi çözümü desteklemek olduğunu belirtti.

Kanada'nın, 2021'e kadar önemli insani yardım, kalkınma ve istikrar programları da dahil olmak üzere bölge için 3,5 milyar dolara kadar fon taahhüt ettiğini anımsatan Gould, "Bu bağlamda 2021 için Suriye, Lübnan, Ürdün ve Irak'a 339 milyon dolar yardım sağlanacak." ifadesini kullandı.

Gould, açıklamasında şunları kaydetti:

"Suriye çatışması 10. yılına girerken, etkilediği milyonlarca insan hala acil yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu korkunç insani felakete son verecek adil ve sürdürülebilir bir siyasi çözüm arayışının yeni yollarına bakmalıyız. Uluslararası toplumla birlikte Kanada, bu çabayı desteklemeye devam edecektir."