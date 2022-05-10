Kanada, Suriyeli mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür etti - Son Dakika
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Kanada, Suriyeli mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür etti

10.05.2022 17:56
Kanada, Suriyeli mültecilere desteği için Türkiye'ye teşekkür etti

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Suriyeli mültecilere verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, Suriyeli mültecilere verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Kanada'nın uluslararası faaliyetlerine ilişkin resmi duyuruların yayımlandığı Global Affairs Canada'da yazılı açıklama yapan Sajjan, "Suriye krizi, Suriye ve komşu ülkelerdeki milyonlarca insanı etkilemeye devam ediyor. Kanada; Irak, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Türkiye'ye çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapma konusundaki cömert destekleri için teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.

Sajjan "Suriye'de bir başka çatışma yılına girilirken milyonlarca insanın hala acil yardıma ihtiyacı var. Temiz su ve besleyici gıda sağlamaktan kalkınma için destek sağlamaya kadar, Kanada bu çatışmadan etkilenenlerin yanında olacaktır. Bu korkunç insani felaketi sona erdirmek için çalışmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Kanada'nın, sürdürülebilir bir siyasi çözüm yoluyla bu krize son vermek için uluslararası toplum ve Suriyelilerle çalışmaya devam edeceğini belirten Sajjan, ülkesinin bu yıl sonuna kadar kullandırılmak üzere 229,15 milyon dolar kalkınma ve insani yardım fonu ayırdığını duyurdu.

Sajjan bu miktarın 169,15 milyon dolarının; krizden etkilenen insanların gıda, korunma, su, sanitasyon ve hijyen ile kapsamlı sağlık hizmetleri olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını açıkladı.

Sajjan, bölgedeki kalkınma çalışmalarını desteklemek için de 60 milyon dolar yardımda bulunacaklarını bildirdi.

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Kaynak: AA

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