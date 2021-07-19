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Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor - Son Dakika

Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor

19.07.2021 23:52
Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor, System.String[]

Kanada, Covid-19'a karşı tamamen aşılı olan Kanada'da oturum sahibi ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırların açılacağını bildirdi.

Kanada, Covid-19'a karşı tamamen aşılı olan Kanada'da oturum sahibi ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırların açılacağını bildirdi.

ABD-Kanada kara ve hava sınırı, korona virüs pandemisi nedeniyle Mart 2020'nin ortasından bu yana zorunlu olmayan seyahatler için kapatılmıştı. Kanada hükümeti, Covid-19'a karşı iki doz aşı yaptıran Kanada'da oturum sahibi ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren zorunlu olmayan seyahatler için de sınırların açılacağını bildirdi.

Turizm sektöründen gelen baskılara rağmen seyahat kısıtlamalarını hafifletmeyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve yönetimi, Covid-19'un yayılmasını önlemek için ve vaka sayılarındaki düşüşü korumak için dünyanın en uzun kara sınırı olan ABD-Kanada sınırının kapalı kalması konusunda ısrarcıydı. Kanada'nın Temmuz 2021 başından itibaren tam aşılı Kanada vatandaşları ve yurt dışından dönen Kanada'da daimi oturum sahipleri için karantina kurallarını gevşetmeye başlamasının ardından ABD sınırının açılması gündeme gelmişti.

Kanada Sağlık Bakanı Patty Hajdu, ABD-Kanada sınırının açılmasıyla ilgili bir dizi yeni düzenlemenin yürürlüğe gireceğini aktardı. Hajdu, ABD vatandaşlarının ve ABD'de oturma iznine sahip olanların sınırdan geçebilmeleri için en az 14 gün öncesinden Kanada makamları tarafından onaylanmış Covid-19 aşısının her iki dozunu da yaptırmış olması gerektiğini ve sınırdan geçmeden Covid-19 testine tabi tutulacağını aktardı.

Kanada'nın 7 Eylül'den itibaren tamamen aşılı tüm yabancı yolculara sınırlarını açması bekleniyor. - OTTAWA

Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Koronavirüs, Kanada, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada tamamen aşılı olan ABD'lilere 9 Ağustos'tan itibaren sınırlarını açıyor - Son Dakika


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