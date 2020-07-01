Kanada tarihinde ilk kez bir Müslüman vali yardımcısı olarak atandı - Son Dakika

Kanada tarihinde ilk kez bir Müslüman vali yardımcısı olarak atandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, işletme sahibi ve hayırsever olan Salma Lakhani'nin Alberta eyaletinin vali yardımcısı olarak ilan edildiğini duyurdu.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, işletme sahibi ve hayırsever olan Salma Lakhani'nin Alberta eyaletinin vali yardımcısı olarak ilan edildiğini duyurdu. Lakhani, Kanada'da ilk Müslüman vali yardımcısı oldu.

Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
ABD'de koronavirüs aşı adayının birinci aşama klinik denemeleri olumlu sonuçlandı

Kanada'da kadın hakları savunucusu, işletme sahibi ve hayırsever olan Salma Lakhani, Kanada'nın ilk Müslüman vali yardımcısı oldu. Başbakan Justin Trudeau, Alberta eyaletinin 19. Vali Yardımcısı olarak Salma Lakhani'nin ilan edildiğini açıkladı. Lakhani, Haziran 2015'ten bu yana görevde olan Gois Mitchell'in yerini alacak.

Başbakan Trudeau, "Alberta Vali Yardımcısı olarak eyaletine, ülkemize iyi hizmet edeceğini ve tüm Kanadalılar için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini biliyorum" diyerek Salma Lakhani'ye olan inancını dile getirdi. Hükümetin yaptığı resmi açıklamada Salma Lakhani'nin kadın hakları, sağlık hizmetleri, eğitim ve yeni göçmenleri savunmak için de çalışmalar yaptığı ifade edildi.

Lakhani, Edmonton'daki NorQuest College'deki ESL (ikinci fil eğitimi) öğrencilerine rehberlik eden bir programın ilk rehberlerinden biriydi. Halen üniversitenin bin kadın görevlisinden biri olan Lakhani, çeşitli alanlarda çalışmaları ve hayırseverliği ile uzun zamandır tanınıyor. Lakhani ayrıca, eğitim amacıyla hayatlarını değiştirmek isteyen kadınlara destek olan ve bağış toplayan A Million Possibilities hareketinin danışma komitesinde yer alıyor. 40 yıldan uzun bir süredir Alberta eyaletinin başkenti Edmonton'da yaşayan Lakhani, erken çocukluk eğitim merkezine sahip. Lakhani, 2005 yılında eyaletteki olağanüstü başarılarından dolayı Alberta Centennial Madalyası ile de ödüllendirilmişti.

Kanada'da vali yardımcıları, Kanada Genel Valisi tarafından atanıyor ve eyaletlerde Kraliçe 2. Elizabeth'in temsilcileri olarak görev yapıyor.

(İHA)

Justin Trudeau, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 22:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kanada tarihinde ilk kez bir Müslüman vali yardımcısı olarak atandı - Son Dakika

Son Dakika

00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 23:51 Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor 23:43 Esra Dermancıoğlu'nun sürpriz sonlu dans videosu izleyenleri kahkahaya boğdu 23:37 Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 mağlup etti 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 20:50 Manchester United, Dortmund'lu Jadon Sancho ile anlaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:40 Ünlü şarkıcı Keremcem ve sevgilisi Gazal, AVM'de objektiflere yansıdı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 18:07 F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 14:55 Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, geceliği 50 bin liraya taş ev kiraladı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
09:05
Son Dakika: Brezilya'da koronavirüs salgını sebebiyle bir günde 1280 kişi hayatını kaybetti
08:31
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
İzmir'deki korkunç kazada 5 kişi yaralanırken perte çıkan araç, hamile kadına mezar oldu
04:41
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 04:39:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kanada tarihinde ilk kez bir Müslüman vali yardımcısı olarak atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]