Son Dakika Haberleri: Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Arbel A.Ş.'yi Ziyaret Etti

Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Arbel A.Ş.'yi Ziyaret Etti

1 saat önce

Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Denetleme Bakan Yardımcısı Fred Gorrel, beraberinde Bakanlığın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Direktörü Evan Lewis ve Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ile birlikte Mersin'deki Arbel tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kanada Tarım Bakan Yardımcısı Arbel A.Ş.'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Kanada Tarım ve Tarımsal Gıda Denetleme Bakan Yardımcısı Fred Gorrel, beraberinde Bakanlığın Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Direktörü Evan Lewis ve Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter ile birlikte Mersin'deki Arbel tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dünya Bakliyat Federasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, Kanadalı heyete firmalarıyla ilgili bilgi vererek Arbella markası ile 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. 50 yıldan fazla geçmişi olan firmalarının dünya piyasasında tanınan ve bilinen en önemli bakliyat firması olduğunu vurgulayan Arslan, "İlk yurt dışı yatırımımızı 2002 yılında Kanada'da gerçekleştirdik. Dönemin Kanada Tarım Bakanı şirketimizi ülkesinde yatırım yapmak için davet etti. Gerekli incelemeler ve alt yapı çalışmalarından sonra Kanada'nın en büyük tarım eyaletlerinden olan Saskatchewan'da yatırım yaptık. Bugün Kanada'nın farklı eyaletlerinde 11 tesisimiz bulunuyor" dedi.

Kanadalı Bakan Yardımcısı Gorell ise ülkesinde 100 bine yakın Türk'ün yaşadığını ve Türkiye ile ticaret hacminin son yıllarda artmasına rağmen istenilen düzeyde olmadığını belirterek, bunu geliştirmek için tüm imkanları kullanmak istediklerini kaydetti. Gorell ayrıca, 'Dünya Bakliyat Günü'nün Birleşmiş Milletlerde kabul edilmesinin Türkiye ve Kanada için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Cooter de Arbel'in yatırımlarını önemsediklerini ve Kanada'da ciddi yatırımlarının olmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Merkezi Mersin'de bulunan Arbel Grubu, 2002 yılında yurtdışı yatırımlarının ilkini Kanada'da gerçekleştirirken, dünyada şuan Kanada, Amerika ve Avustralya'nın aralarında bulunduğu 5 kıtada 32 tesiste yatırımı bulunuyor. Grup tüm şirketlerini AGT çatısı altında toplarken, dünyanın en büyük işlenmiş bakliyat ihracatçısı olan AGT FOOT and Ingredients, Kanada'nın da en büyük işlenmiş bakliyat ihracatçısı konumunda bulunuyor. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:23 Kaynak: İHA

Mersin, Kanada, Ekonomi
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