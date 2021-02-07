Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı - Son Dakika

Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı

07.02.2021 21:23
Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı, System.String[]

Kanada, İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile aynı görüşte olmadığını belirtti.

Kanada, İsrail'in, Filistin topraklarında işlediği suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar veren Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile aynı görüşte olmadığını belirtti.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal altındaki Filistin topraklarında yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Ülkesinin UCM'yi ve kurallara dayalı uluslararası düzenin temel direği olarak yaptığı önemli işi güçlü bir şekilde desteklediğini belirten Garneau, İsrail-Filistin sorununa iki devletli çözüm bulunmasına bağlı olduklarını savundu.

Garneau şunları kaydetti:

"İsrail ile barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan bir Filistin devletinin kurulması da dahil olmak üzere Orta Doğu'da kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış hedefini desteklemeye devam ediyoruz. Bir Filistin devletinin kurulması ancak taraflar arasında doğrudan müzakere yoluyla sağlanabilir. Bu tür müzakereler başarılı olana kadar, Kanada'nın uzun süredir devam eden pozisyonu, bir Filistin devletini ve bu nedenle Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü de dahil olmak üzere uluslararası anlaşmalara katılımını tanımadığı yönündedir. Kanada, bu tutumunu çeşitli vesilelerle Mahkeme'ye bildirmiştir."

UCM, İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, mahkemenin söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna 5 Şubat'ta karar vermişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Filistin, İsrail, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada UCM'nin Filistin kararından memnun olmadı - Son Dakika


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