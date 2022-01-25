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Kanada, Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailelerini tahliye kararı aldı - Son Dakika

Kanada, Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailelerini tahliye kararı aldı

25.01.2022 19:06
Kanada, Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailelerini tahliye kararı aldı

Kanada hükümeti, Ukrayna'da görev yapan diplomatik personelinin aile üyelerini geri çekecek.

Kanada hükümeti, Ukrayna'da görev yapan diplomatik personelinin aile üyelerini geri çekecek.

Kanada Küresel İlişkiler Dairesinden (Global Affairs Canada) yapılan açıklamada, "Kanadalıların, personelimizin ve yurt dışındaki görevlilerimizle ailelerinin güvenliği en büyük önceliğimizdir." denildi.

Açıklamada, "Ukrayna ve çevresinde devam eden Rus askeri yığınağı ve istikrarı bozucu faaliyetler nedeniyle, Kanada Büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak geri çekme kararı aldık. Kanada ve Kiev'deki Ukrayna Büyükelçiliğindeki yetkililer durumu yakından izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verildi.

ABD ve İngiltere, Ukrayna'daki diplomatik personelin ailelerini tahliye etme kararı almış, karar Ukrayna Dışişleri Bakanlığınca "erken" ve "aşırı tedbirin bir göstergesi" olarak değerlendirilmişti.

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Ukrayna, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kanada, Ukrayna'daki diplomatik personelinin ailelerini tahliye kararı aldı - Son Dakika
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