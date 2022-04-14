Kanada, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Polonya'ya asker konuşlandırıyor - Son Dakika
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Kanada, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Polonya'ya asker konuşlandırıyor

14.04.2022 19:49
Kanada, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Polonya'ya asker konuşlandırıyor

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, Kanada Silahlı Kuvvetlerine mensup 150 askerin, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Polonya'ya gönderileceğini bildirdi.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, Kanada Silahlı Kuvvetlerine mensup 150 askerin, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Polonya'ya gönderileceğini bildirdi.

Anand, Kanada Ordusu'nun Trenton kentindeki askeri üssünde yaptığı açıklamada, Polonya'ya konuşlanacak Kanada askerlerinin, binlerce Ukraynalının Kanada'ya gelmesine yardım etmek de dahil olmak üzere, Polonya'daki mültecilerin yeniden yerleştirilmesi çalışmalarını organize edeceklerini belirtti.

Polonya'ya gidecek askerlerin yaklaşık 100'ünün "hemen" yola çıkacağını aktaran Anand, askerlerin Polonya'daki Ukraynalı mültecilerin koordinasyonu ve ilk yerleşimlerine yardım edeceklerini söyledi.

Anand, "Kanada Silahlı Kuvvetlerimiz, Ukrayna halkını kollarını açarak karşılamaya ve güvenli bir sığınak sunmaya devam edecek." dedi.

3 aşamalı bir planın uygulanması için çalışacaklar

Kanada Savunma Bakanı, bu konuşlandırmanın "gelecek birkaç ay içinde" gerçekleştirilecek 3 aşamalı bir planın parçası olduğunu söyledi.

Anand, planın ilk aşamasında Kanada askerleri, Ukraynalı mültecileri "acil bakım ve işlemlerin yürütülmesine yardımcı olmak için" Polonya genelindeki kabul merkezlerine yerleştirileceğini ifade etti. Bunun dağıtımın "en büyük bileşeni" olacağını vurgulayan Anand, askerlerin, Ukraynaca konuşan askeri personelin yardımıyla genel yardım ve temel tıbbi bakım sağlayacağını belirtti.

Kanada askerlerinin ikinci aşamada; Kanada ve müttefik ülkelerden katılımı da içerecek Polonya liderliğindeki bir insani görev gücüne yardım edeceğini anlatan Anand, 100'den fazla çok uluslu insani yardım kuruluşunun çabalarının bu sayede senkronize edileceğini ifade etti.

Planın üçüncü aşamasının, binlerce Ukraynalının Kanada'ya yerleştirmesi olduğunu söyleyen Anand, bu konuda da Polonya ordusuyla çalışacaklarını bildirdi.

Kanada'ya gelmek isteyen Ukraynalılar için iki ayrı program açıldı

Kanada, 2022'nin başından beri Ukraynalılardan gelen göçmenlik başvurularına öncelik veriyor.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı, devam eden Rus saldırılarından kaçan ve Kanada'ya gelmek isteyen milyonlarca Ukraynalı için 2 yeni göçmenlik programı açtı.

Geçici olarak Kanada'ya gelmek isteyen Ukraynalılar, "Kanada-Ukrayna Acil Seyahat Yetkisi" programı aracılığıyla 3 yıl kalabilecek. Bu programla gelecek Ukraynalılara ve herhangi bir uyruktan yakın aile üyelerine, Kanada'dayken geçici oturma, çalışma veya eğitim görme olanağı sunuluyor.

Kanada'da kalıcı olarak kalmak isteyenler için hükümet, Ukraynalı-Kanadalı topluluk gruplarının sponsorluk yardımıyla ayrı bir göçmenlik uygulaması gerçekleştiriyor.

41 bin Ukraynalının Kanada'ya geliş işlemleri onaylandı

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Sean Fraser, açılan her iki program aracılığıyla bugüne kadar 41 bin Ukraynalının Kanada'ya gelişinin onaylandığını aktardı.

İşlemleri tamamlanan Ukraynalıların, 1 Nisan'dan beri Toronto ve Edmonton ile 8 Nisan'dan bu yana Vancouver'a gelmeye başladığına işaret eden Fraser, işlemleri tamamlananların çoğunun şu anda Varşova veya Berlin'de olduğunu açıkladı.

Fraser, Kanada'ya ayak basan Ukraynalıların sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

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Ulusal Savunma, Ukrayna, Polonya, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada, Ukraynalı mültecilere yardım etmek için Polonya'ya asker konuşlandırıyor - Son Dakika


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