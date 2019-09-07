Son Dakika Haberleri: Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı...
Son Dakika Spor Haber

Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı...

1 saat önce

Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.

Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı..., System.String[]

Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.


Kanada'da Kyle Wiltjer, 7 üçlük isabeti buldu ve attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.

Kanada, Ürdün, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mustafa Cengiz'den Türkiye Futbol Federasyonu'na sert sözler: Aslan kükrerse düşmanları boğulur
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki görevi belli oldu! Güney Kore-Gürcistan maçına sadece Şenol Güneş gitti! Galatasaray Medya Direktörü'nden cezalara manidar gönderme!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 15:12:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]