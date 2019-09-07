Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı...

Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.



Kanada'da Kyle Wiltjer, 7 üçlük isabeti buldu ve attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.



Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.