Kanada, Ürdün'ü 126-71 yendi! Kyle Wiltjer'dan 29 sayı...
1 saat önce
Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.
Şangay kentinde oynanan maçın devresini 63-35 önde geçen Kanada, salondan da 126-71 galip ayrıldı.
Kanada'da Kyle Wiltjer, 7 üçlük isabeti buldu ve attığı 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
Kanada turnuvada ikinci galibiyetini alarak olimpiyat elemeleri için iddiasını sürdürdü. Ürdün ise üst üste dördüncü kez mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 01:40
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