Son Dakika Haberleri: Kanada Uzay Programlarına 2 Milyar Dolar Bütçe Ayıracak

Kanada Uzay Programlarına 2 Milyar Dolar Bütçe Ayıracak

1 saat önce

Kanada önümüzdeki 24 yıl için uzay programlarına 2 milyar dolar kadar bütçe ayıracak.

Kanada Uzay Programlarına 2 Milyar Dolar Bütçe Ayıracak, System.String[]
Kanada önümüzdeki 24 yıl için uzay programlarına 2 milyar dolar kadar bütçe ayıracak.

Kanada, önümüzdeki 24 yıl için uzay programları bütçesini açıkladı. Kanada 24 yıllık yatırımlar için 2 milyar dolar kadar bütçe ayıracak. Bu yatırımlar yakın gelecekte binlerce kişilik iş alanı oluşturacak. Uzay programlarının sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için binlerce bilgisayar programcısı, mühendis veya bilim insanı işe alınacak.

Hükümet bu işe alımların yerli üretime yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık bir katkısı olacağı görüşünde. Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Başbakan Justin Trudeau, başlangıç tarihi hızla yaklaşan projenin insanın başarma tutkusunun sınırlarını test edeceğini ve projenin tüm partnerleriyle birlikte Kanada'nın da geleceğin inşa edilmesine pozitif katkıda bulunmasından onur duyduğunu söyledi. Lunar Gateway projesinin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.

Uzayda 250 gün geçiren tek Kanadalı astronot olan Dr. Robert Thirsk projenin Kanada için olumlu sonuçlar vereceğine inandığını ve yapay zekadan sağlık hizmetlerinde olduğu gibi bu konuda da Kanada'yı lider bir ülke olarak görmekten mutluluk ve onur duyacağını söyledi. - TORONTO

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şebnem Schaefer'a Hakaret Dolu Mesajlar Atan Eski Sevgilisinin Cezası Belli Oldu Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya, Hastaneye Kaldırıldı!

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 12:10:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada Uzay Programlarına 2 Milyar Dolar Bütçe Ayıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]