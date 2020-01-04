Kanada, vatandaşlarına "Irak'ı terk edin" çağrısında bulundu - Son Dakika
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Kanada, vatandaşlarına "Irak'ı terk edin" çağrısında bulundu

7 saat önce

Kanada, vatandaşlarından Irak'a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak'ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi.

Kanada, vatandaşlarına

Kanada, vatandaşlarından Irak'a seyahat etmekten kaçınmalarını, Irak'ta bulunanların da ülkeyi terk etmelerini istedi.

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşlara "Devam eden değişken, öngörülemeyen ve potansiyel olarak tehlikeli bir güvenlik durumu nedeniyle Irak'a seyahat etmekten kaçının. Irak'taysanız, güvenli olması durumunda ticari yollardan ülkeden ayrılın." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Orta Doğu'daki gerginliklerin giderek artmasından duyulan endişe vurgulanarak, "Kanada, Batı çıkarlarına karşı terörist saldırıların artması tehdidini göz önüne alarak, vatandaşlarına Irak'tan ayrılmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Irak'taki Kanadalı 850 asker ve polis çekilecek


Ulusal basında yer alan haberlerde, NATO'nun Irak'taki eğitim programlarını geçici olarak askıya aldığını duyurması üzerine, Iraklı polis ve askerlere eğitim vermek için burada bulunan 850 Kanadalı polis ile askerin de ülkeden çekileceği belirtildi. Kanadalı personelin ülkelerine mi döneceği yoksa bölgedeki başka programlara mı kaydırılacağı henüz açıklanmadı.

Kanada'nın NATO programları kapsamında Irak'tan başka Mısır'da 55, Bahreyn'de 23, Lübnan'da da 4 askeri personeli bulunuyor.

Kanada'daki İranlılardan sevinç gösterisi

Öte yandan ABD'nin, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından Toronto'da toplanan bir grup İran asıllı Kanadalı, sevinç gösterisi yaptı.

Süleymani'nin ölümünün, İran için yeniden doğmak anlamına geldiğini söyleyen göstericiler, "İran yeniden doğuyor", "İran halkı tarafından İran'da rejim değişikliği" ve "İran'daki ayaklanmayı destekliyoruz" sloganları attı.

Kanada İran Demokratik Birliği sözcüsü Hamid Gharajeh, yaptığı açıklamada, "Süleymani'nin ortadan kaldırılmasından sonra şimdi daha büyük bir dünyadayız. Kendimi harika hissediyorum çünkü bunun çok gecikmiş olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:22 Kaynak: AA
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