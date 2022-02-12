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Kanada, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika

Kanada, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

12.02.2022 04:20
Kanada, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi

Kanada, Rusya'nın işgal tehditlerinin artması sebebiyle Ukrayna'da bulunan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Kanada, Rusya'nın işgal tehditlerinin artması sebebiyle Ukrayna'da bulunan vatandaşlarından ülkeyi derhal terk etmelerini istedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, yaptığı yazılı açıklamada, "Ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya ve durumu izlemeye devam ederken, Ukrayna'daki tüm Kanadalıları ülkeyi hemen terk etmek için gerekli düzenlemeleri yapmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Joly, "1 Şubat'tan bu yana devam eden Rus tehditleri ve silahlı çatışma riski nedeniyle Kanadalıları Ukrayna'ya tüm seyahatlerden kaçınmaya çağırıyoruz. Ayrıca, halihazırda Ukrayna'da bulunan Kanadalılardan ticari yollar halen mevcutken ayrılmalarını istiyoruz. En yüksek önceliğimiz Kanadalıların güvenliği" duyurusunda bulundu.

Ukrayna'daki diplomatik personelin hizmet vermeye devam ettiğini hatırlatan Joly, "Ancak, bunu yapma yeteneğimiz ciddi şekilde sınırlanabilir." dedi.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, muhtemel bir Ukrayna işgali için Rusya'yı 'ağır maliyetler' yaşayacağı konusunda uyardı.

Trudeau Kanada'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye karar vermesi halinde "ağır maliyetler" getirmeye hazır olduğunu söyledi.

Trudeau, "Rusya'nın asker varlığını artırmaya devam etmesinden ve harekete geçmek için aktif olarak bahaneler aramasından endişe duyuyoruz. Bunun yerine Rusya gerilimi düşürmeli. Bu gelişen bir durum, ancak sonuç şu: Rusya ile çatışma istemiyoruz. Ancak Ukrayna halkının kendi geleceğini belirleme hakkına sıkı sıkıya bağlı kalmaya kararlıyız." diye konuştu.

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Ukrayna, Kanada, İşgal, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi - Son Dakika


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