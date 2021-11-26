Kanada, vatandaşlarını Etiyopya'yı "derhal" terk etmeleri konusunda uyardı - Son Dakika

Kanada, vatandaşlarının, ordu birlikleri ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) üyeleri arasında çatışmaların yaşandığı Etiyopya'yı "derhal" terk etmeleri için acil uyarı yayımladı.

Kanada hükümetinin internet sitesinde yapılan açıklamada, "Etiyopya'daysanız, güvenliğinizi sağlayarak ülkeyi derhal terk edin. Ticari uçuşlar yakın gelecekte sınırlanabilir. Addis Ababa dahil olmak üzere, konsolosluk yardımı sağlama ihtimalimiz sınırlıdır." ifadelerine yer verildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da dün, Afrika Birliğinin (AfB) Afrika Boynuzu Elçisi Olusegun Obasanjo ile telefonda görüşmüştü.

Trudeau'nun görüşmede "Kanada'nın çatışmaya barışçıl bir çözüm getirme çabalarını destekleme konusundaki güçlü ve devam eden taahhüdünü" ifade ettiği belirtilmişti.

Benzer çağrı bugüne kadar aralarında Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD'nin de olduğu çok sayıda ülke tarafından yapılmıştı.

Etiyopya'daki çatışmalar

Ülkedeki Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve müttefiki Oromo Kurtuluş Ordusunun (OLA) başkent Addis Ababa'ya yaklaşması, güvenlik endişelerini artırmıştı.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, isyancılarla mücadele için cepheye gideceğini açıklamıştı.

Etiyopya hükümeti, 2 Kasım'da güneye ilerleyişini sürdüren isyancı TPLF saldırıları nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

TPLF'nin, başkent Addis Ababa'ya yapabileceği muhtemel saldırılara karşı savunma görev birlikleri oluşturulmuştu.

Ülkenin kuzeyinde 1 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etti, bölgede 5 milyondan fazla kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliği, 22 Kasım'da, ordu birlikleri ile isyancı TPLF üyeleri arasındaki çatışmaların artması nedeniyle Türk vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısı yapmıştı.