Kanada'ya sahte aşı belgeleriyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kanada'nın Toronto Havalimanı'nda, ülkeye sahte aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test belgeleriyle girmeye çalışan 2 kişi yakalandı.
Kanada Halk Sağlığı Ajansının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD'den gelen 2 yolcunun Kovid-19 test ve aşı belgelerinde sahtecilik saptandığı belirtildi.
Açıklamada, isimleri belirtilmeyen Kanada vatandaşı 2 yolcunun her birine 19 bin 720 Kanada doları (131,8 bin Türk lirası) para cezası kesildiği kaydedildi.
Uluslararası seyahat edenler için yeni düzenlemeler
Kanada, 5 Temmuz'da aldığı kararla, uluslararası seyahat edenler için yeni düzenlemeler getirmişti.
Buna göre, ülkeye girmek isteyen herkesin Kovid-19 aşılarını yaptırdığına dair belge sunma zorunluluğu bulunuyor.
Aşı olmayanların, birden fazla teste tabi tutulmaları ve 14 gün karantinaya alınmadan önce devlet tarafından gösterilen otelde 3 gün kalmaları gerekiyor.
Kanada'da Karantina Yasası hükümlerini ihlal edenlere, 6 ay hapis veya 750 bin dolara kadar para cezaları verilebiliyor.
Kanada, tam aşılı Amerikan vatandaşlarının 9 Ağustos'tan itibaren ülkeye girmesine izin vermeye başlayacak. Ancak ABD'nin Kanada ve Meksika ile olan sınırı, 21 Ağustos'a kadar yabancı ülke vatandaşlarına kapalı kalacak.
Kaynak: AA
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