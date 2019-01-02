Son Dakika Haberleri: Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı

Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı

1 saat önce

Irak vatandaşı bir şahsı Kanada'ya vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandıran, aynı şahsın arkadaşını da dolandırmaya kalkan Irak uyruklu bir kişi Mersin'de yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı, System.String[]
Irak vatandaşı bir şahsı Kanada'ya vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandıran, aynı şahsın arkadaşını da dolandırmaya kalkan Irak uyruklu bir kişi Mersin'de yakalanarak, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Mağazalar Polis Merkezi'ne başvuran H.A.H.H. isimli Irak uyruklu bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini H.E.M. olarak tanıtan bir şahıs tarafından, eşine ve kendisine Kanada için vize alınacağı söylenerek 10 bin dolar dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bu sırada aynı şahsın arkadaşı olan yine Irak uyruklu O.R.M.A.M. de polise başvurarak, arkadaşını dolandıran şüphelinin kendisi ile de irtibata geçerek aynı şekilde vize alabileceğini, bunun için para talebinde bulunduğunu bildirdi.

Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şüphelisinin kaldığı otelin çevresinde önlem aldı. Ekipler, şüpheli şahsı vize alabileceğini söylediği O.R.M.A.M. ile buluştuğu sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Gerçek ismi M.H.N.R. olduğu belirlenen Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptığı tespit edildiğinden sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Irak, Kanada, Vize, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı

Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:52:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]