Son Dakika Haberleri: Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı

Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı

1 saat önce

- Kanada'ya vize vaadiyle dolandırıcılık yapan Iraklı yakalandı Irak vatandaşı bir şahsı Kanada'ya vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandıran, aynı şahsın arkadaşını da aynı şekilde dolandırmaya kalkan Irak uyruklu bir kişi Mersin'de yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç...

- Kanada'ya vize vaadiyle dolandırıcılık yapan Iraklı yakalandı
Irak vatandaşı bir şahsı Kanada'ya vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandıran, aynı şahsın arkadaşını da aynı şekilde dolandırmaya kalkan Irak uyruklu bir kişi Mersin'de yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi

MERSİN - Irak vatandaşı bir şahsı Kanada'ya vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandıran, aynı şahsın arkadaşını da aynı şekilde dolandırmaya kalkan Irak uyruklu bir kişi Mersin'de yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Mağazalar Polis Merkezi'ne başvuran H.A.H.H. isimli Irak uyruklu bir kişi, sosyal medya üzerinden tanıştığı ve kendisini H.E.M. olarak tanıtan bir şahıs tarafından, eşine ve kendisine Kanada için vize alacağını söyleyerek 10 bin dolar dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Bu sırada aynı şahsın arkadaşı olan yine Irak uyruklu O.R.M.A.M'de polise başvurarak, arkadaşını dolandıran şüphelinin kendisi ile de irtibata geçerek aynı şekilde vize alabileceğini, bunun için para talebinde bulunduğunu bildirdi.
Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık şüphelisinin kaldığı otelin çevresinde önlem aldı. Ekipler, şüpheli şahsı vize alabileceğini söylediği O.R.M.A.M. ile buluştuğu sırada yakalayarak gözaltına aldı.
Gerçek ismi M.H.N.R. olduğu belirlenen Irak uyruklu dolandırıcılık şüphelisi, sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece serbest bırakılırken, ülkeye yasal olmayan yollardan giriş yaptığı tespit edildiğinden sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:14 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi

Yedikule'de Bina Çöktü, Enkaz Altında Kalan 2 Kişi Kurtarıldı Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:36:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kanada'ya Vize Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan Iraklı Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]