Kanada'ya Yollanacak Örme Makinasında Afyon Sakızı Ele Geçirildi
33 dakika önce
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHABağcılar'da bir kargo firmasına yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi.
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Bağcılar
'da bir kargo firmasına yapılan operasyonda Kanada
'ya gönderilmek üzere hazırlanan örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Polis
kargoyu teslim eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler uyuşturucu maddenin 27 Aralık
'ta Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasından yollanacağını tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:04 Kaynak: DHA
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