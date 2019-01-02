Son Dakika Haberleri: Kanada'ya Yollanacak Örme Makinasında Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Kanada'ya Yollanacak Örme Makinasında Afyon Sakızı Ele Geçirildi

33 dakika önce

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHABağcılar'da bir kargo firmasına yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi.

Kanada'ya Yollanacak Örme Makinasında Afyon Sakızı Ele Geçirildi, System.String[]
Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Bağcılar'da bir kargo firmasına yapılan operasyonda Kanada'ya gönderilmek üzere hazırlanan örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram gelen afyon sakızı ele geçirildi. Polis kargoyu teslim eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışına uyuşturucu madde yollanacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler uyuşturucu maddenin 27 Aralık'ta Bağcılar'da bulunan bir kargo firmasından yollanacağını tespit ederek baskın düzenledi. Operasyonda Kanada'ya gönderilmek istenen örme makinesine zulalanmış 10 kilo 716 gram afyon sakızı ele geçirildi. Polis kargoyu teslim eden şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 12:04 Kaynak: DHA

Kanada, 3. Sayfa
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