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Kanada yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha etmiş - Son Dakika

Kanada yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha etmiş

04.06.2021 23:06
Kanada yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha etmiş, System.String[]

Kanada'nın ülke tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan yatılı kilise okulları ile ilgili tonlarca belgeyi imha ettiği ortaya çıktı.

Kanada'nın ülke tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan yatılı kilise okulları ile ilgili tonlarca belgeyi imha ettiği ortaya çıktı.

CTV News'de yer alan bir haberde, ailelerinden zorla alınan ve kiliselere ait yatılı okullara yerleştirilen çocuklara ait en önemli kayıtların, Katolik dünyasının dini merkezi olan Vatikan ile Kanada devlet arşivlerinde bulunduğu belirtildi.

Haberde, Vatikan'ın belgelerin açıklanması yönünde yapılan çağrıları reddettiği bilgisine yer verildi.

Haberde, yatılı kilise okulu sistemi ile ilgili Vatikan'dan sonraki en önemli arşivin Kanada'da olduğu ancak 200 binden fazla yerli aileye ait bilgiler de dahil olmak üzere, yatılı okul sistemiyle ilgili 15 ton kağıt belgenin 1936 ve 1944 yılları arasında devlet tarafından imha edildiği kaydedildi.

-Trudeau: "Bir Katolik olarak derin hayal kırıklığına uğradım"

Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau düzenlediği basın toplantısında, "Bir Katolik olarak, Katolik Kilisesinin bu konuda şimdi ve son yıllarda aldığı karardan derin hayal kırıklığına uğradım." dedi.

Trudeau, Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'dan daha önce resmi bir özür ve Kanada'nın yatılı okul sistemiyle ilgili kayıtların yayınlanması da dahil olmak üzere bir dizi istekte bulunduğunu ancak bu taleplerinin hiçbirinin yerine getirmediğini ifade etti.

Trudeau, şunları söyledi:

"Kiliseden (Vatikan'dan) hala direniş görüyoruz. Bence hepimiz, özellikle de ülke genelindeki Katolikler için yerel cemaatlerimize, piskoposlara, kardinallere ulaşmak için gerçekten önemli bir an olacak. Kilisenin bu konudaki rolü için adım atmasını ve sorumluluk almasını bekliyoruz. Gerekirse daha sert önlemler alacağız. Katolik Kilisesini mahkemeye vermeye başlamadan önce, dini liderlerin paylaşmaları gereken bir sorumluluk olduğunu anlayacaklarından çok umutluyum."

-150 binden fazla çocuk zorla ailelerinden ve kültürlerinden koparıldı

Kanada tarihinin en acılı sayfalarından bir olan ve en büyük çocuk istismarı olarak da nitelendirilen Yatılı Kilise Okullarının ilki 1800'lerin başında açıldı ve sonuncusu da 1996 yılında kapatıldı.

150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla alınarak yerleştirildiği kiliselere ait yatılı okullarda, bu çocukların büyük bölümü fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet ile istismara uğradı.

Ülkede 2010'da kurulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonunun kayıtlarına geçen istismarların yanı sıra bazı çocukların üzerinde tıbbi deneyler yapıldığı da belirlendi.

Kanada federal hükümeti, binlerce çocuğun açlık, soğuk ve tıbbi deneyler sonucu hayatını kaybettiği yatılı kilise okullarında yaşananlar için 2008 yılında mağdurlardan resmen özür dilemişti.

Vatikan, Katolik, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada yatılı kilise okullarına ait 15 ton kağıt belge arşivini imha etmiş - Son Dakika


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