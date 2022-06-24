Kanada "Yerli Halklar Ekonomik ve Ticari İşbirliği Düzenlemesi"ne katıldı - Son Dakika
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Kanada "Yerli Halklar Ekonomik ve Ticari İşbirliği Düzenlemesi"ne katıldı

24.06.2022 02:05
Kanada "Yerli Halklar Ekonomik ve Ticari İşbirliği Düzenlemesi"ne katıldı

Kanada, ülke genelindeki yerlilere ait işletmelerin dünya pazarlarına erişmesine yardımcı olmak için uluslararası anlaşmaya katıldı.

Kanada, ülke genelindeki yerlilere ait işletmelerin dünya pazarlarına erişmesine yardımcı olmak için uluslararası anlaşmaya katıldı.

Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Mary Ng, Kanada genelinden First Nations, Metis ve Inuit yerlilerinin temsilcileriyle Gatineau kentinde düzenlenen törende bir araya geldi.

Bakan Ng burada yaptığı konuşmada, Kanada yerlilerinin de dünya genelindeki "Yerli Halklar Ekonomik ve Ticari İşbirliği Düzenlemesi"ne katıldığını duyurdu.

Ng, anlaşmanın bir dönüm noktası olduğunu ve bu yolla ülkedeki 50 bini aşkın yerli işletmenin yeni uluslararası pazarlar bulmasına yardımcı olacağını söyledi.

Ng konuşmasında, hükümet tarafından Nunavut ve uzak topluluklardan olanlar da dahil olmak üzere yerli şirketlerin uluslararası pazarlara erişmesine yardımcı olmak için destek sunulacağını ifade etti.

Bakan Ng, "Yerli halklar, Kanada'da ticaretin kurucularıdır. Sizler bizim ilk tüccarlarımız, ilk girişimcilerimiz ve ilk ihracatçılarımızsınız. Bugün hala sizin ve atalarınızın inşa ettiği temellere güveniyoruz." dedi.

Gatineau'daki Kanada Tarih Müzesi'nde bir dizi totem direği önünde düzenlenen törende Inuit ve Métis Yerli davulcuları ve dansçıları folklorik performans sergilediler.

Törende Bakan Ng de, yerli tüccarlardan bir tablo, çay ve tütün de dahil olmak üzere sembolik hediye alışverişinde bulundu.

Denizaşırı ülkelerden yerli halk temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte konuşanlar, Kanada'daki 50 binden fazla yerli işletmenin, ülke ekonomisine her yıl 30 milyar dolara yakın katkıda bulunduğunu kaydetti.

Yerli temsilcileri de, iş birliğinin sadece ticareti değil, dünyadaki yerli halklar arasındaki bağları da güçlendireceğine işaret etti.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Kanada, Metis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada 'Yerli Halklar Ekonomik ve Ticari İşbirliği Düzenlemesi'ne katıldı - Son Dakika

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