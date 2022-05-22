Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölüYaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölüYaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

22.05.2022 23:39

- Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölü Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

- Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölü

Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

ONTARIO - Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan fırtınada en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı aktarıldı.

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerini fırtına vurdu. Polis, fırtına nedeniyle şu ana kadar en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini doğrularken, çok sayıda kişinin ise yaralandığını ifade etti. Can kayıplarının çoğu rüzgar hızı saatte 132 kilometreye ulaşan fırtına sonucu devrilen ağaçlar nedeniyle yaşanırken, her iki eyaletten de geçen Ottawa Nehri'nde bir teknenin alabora olması sonucu 51 yaşındaki bir kadının ise boğularak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

Hydro One ve Hydro Quebec elektrik şirketleri tarafından yapılan açıklamada, her iki eyalette yaklaşık 1 milyon kişinin elektriksiz kaldığı belirtilerek, elektrik dağıtımının eski haline dönmesinin birkaç gün süreceği ifade edildi. Yetkililer, fırtına sonucu Ottowa bölgesinde 200 elektrik direğinin yıkıldığını belirtti.

İki kasabada OHAL ilan edildi

Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi.

Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölüYaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı
Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölüYaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı
Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölüYaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı
Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölüYaklaşık 1 milyon kişi elektriksiz kaldı

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Kaynak: İHA

Ontario, Fırtına, Quebec, Kanada, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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