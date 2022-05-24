Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi

24.05.2022 09:40

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.

Kanada'nın Ontario ve Quebec eyaletlerinde hafta sonu etkisini gösteren fırtınada can kaybının 10'a yükseldiği açıklandı. Saatte 120 kilometre hıza ulaşan rüzgar nedeniyle binlerce kişinin elektriksiz kaldığı Ontario eyaletinde, ağaçlar devrildi ve elektrik telleri zarar gördü.

Binlerce kişi elektriksiz kaldı

Kanadalı elektrik şirketi Hydro One, dün öğleden sonra itibariyle 185 bin kişiye elektrik sağlanamadığını, 380 bin kişinin ise onarım çalışmalarının ardından elektriğe kavuştuğunu duyurdu. Hydro Quebec ise eyalet sınırında 200 bin kişiyi etkileyen bin 500 elektrik kesintisinin yaşandığını açıkladı. Hydro Ottawa, dün sabah saatlerinde 70 binden fazla kişiye yeniden elektrik sağlandığını, 110 bin kişi için ise çalışmaların sürdüğünü belirtti. Meydana gelen hasarı gidermek için başkent Toronto'dan ve New Brunswick eyaletinden takviye ekiplerin bölgeye geleceği aktarıldı.

İki kasabada OHAL ilan edildi

Ontario eyaletinde yer alan Uxbridge ve Clarence-Rockland kasabasında fırtınanın neden olduğu yıkım nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.

(İHA)

Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi
Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi

YORUMLAR
500
Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölü Kanada'yı fırtına vurdu: 8 ölü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
11:07 Adana polisi 13 çete üyesine operasyon düzenledi! Ünlü bir ailenin uyuşturucu bağımlısı oğlundan 600 bin TL almışlar
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:56 Uyuşturucu ticaretinin şifresini çözen polisten torbacıya suçüstü
10:43 Kendisine şiddet uygulayan kocasını önce keser sapıyla dövdü sonra bıçakladı
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:13:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kanada'yı vuran fırtınada can kaybı 10'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement