Kanadalı arkeolog ömrünü Tayinat Höyüğü'ndeki kazılara adadı - Son Dakika

Toronto Üniversitesi Yakın ve Uzak Doğu Medeniyetleri Bölümü Başkanı Prof. Dr. Timothy Harrison, Hatay'da bulunan Tayinat Höyüğü'nde 17 yıldan bu yana tarihe ışık tutacak çok sayıda eseri gün yüzüne çıkardı.

Reyhanlı ilçesinde yer alan Tayinat Höyüğü'ndeki kazı alanında 2004'ten bu yana insanlık tarihinin izini süren Harrison, ömrünü adeta bu kazıya adadı.

Her yıl sezon kazısı için Kanada'dan Türkiye'ye gelen Harrison, Tayinat'ta tarihe ışık tutacak buluntular için ekibiyle titizlikle çalışmasını sürdürüyor.

Harrison başkanlığındaki ekip, 2012'de kentin tanıtım yüzleri arasında yerini alan bir elinde mızrak, diğerinde başak tutan ve milattan sonra 9. yüzyılda Tayinat'ta hüküm süren Kral Suppiluliuma'ya ait 1,5 metrelik heykeli de çıkararak Arkeoloji Müzesine kazandırdı.

Höyükte 2017'de de milattan önce 9. yüzyıldaki Geç Hitit Dönemi'ne ait olduğu belirlenen ve Kral Suppiluliuma'nın eşi olduğu tahmin edilen bir heykeli daha gün yüzüne çıkaran Harrison, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmayı sürdürüyor.

Prof. Dr. Timothy Harrison, AA muhabirine 35 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde birçok kazıya katıldığını söyledi.

Son 17 yıldan bu yana da Tayinat'ta kazı ekibi başkanlığını yürüttüğünü aktaran Harrison, Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay'da kazı yapmanın büyük bir gurur olduğunu dile getiren Harrison, 17 yıldır başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda, anlaşma tabletlerinden heykellere kadar çok sayıda eseri gün yüzüne çıkardıklarını anlattı.

Harrison, her yaz dönemi bölgede aynı heyecanla sezon kazılarını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Kazı çalışmalarına Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya, Belçika, Fransa, Orta Doğu ülkelerinden de arkeologlar ve öğrenciler katılıyor. Bölgedeki titiz çalışmalarımız sonucunda şu ana kadar tapınaklar, heykeller, saraylar olmak üzere çok sayıda eseri gün yüzüne çıkardık. Seramikleri, botanik buluntuları, organik kalıntıları ve taş eserleri sayarsak kazılarda binlerce parça eser bulundu. Bu eserlerin bir kısmı Hatay Arkeoloji Müzesinde bir kısmı da üzerlerinde çalışılmak üzere kazı depolarında saklanmaktadır." diye konuştu.

"Suppiluliuma'nın sarayını gün yüzüne çıkarmak istiyoruz"

Harrison, höyükteki kazı çalışmalarının yeni buluntuları gün yüzüne çıkarabilmek için büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Ömrü yettiğince höyükteki kazılara katılmayı istediğini vurgulayan Harrison, şunları kaydetti:

"Bu höyükteki gizemlerin ve eserlerin henüz çok az bir kısmı açığa çıktı. Buradaki kazılar çok uzun yıllar sürecek. Tayinat Höyüğü'nde buluntularımız ışığında daha farklı eserlerin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Alan içerisinde boş durumda bulunan bir çırçır fabrikasının altında 1 dönümlük alanda, Kral Suppiluliuma'nın sarayının olduğunu düşünüyoruz. İleriki zamanlarda Suppiluliuma'nın sarayını gün yüzüne çıkarmak istiyoruz."