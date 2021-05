Kanadalı atlet Russell Lavis, Filistin için 110 kilometrelik ultra maraton koştu - Son Dakika

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan atlet Russell Lavis, Filistin'deki Hayfa Hastanesi yararına 110 kilometrelik ultra maraton koştu.

Koşusuna Toronto'daki evinden yerel saatle cumartesi sabah 04.45'de başlayan Russell Lavis, ilk molasını saat 10.00'da 50 kilometreyi tamamladığında verdi. Sıvı takviyesinin ardından yeniden koşmaya başlayan Lavis, 70 kilometreyi tamamladığında ise bu kez AA için mola verdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her şey yolunda. Yoruldum ama koşuyu tamamlayacağım" dedi. Kısa molanın ardından ultra maratonuna devam eden Lavis, 90 ve 100. kilometrelerde verdiği molaların ardından yerel saatle 20.00 sularında 110 kilometreyi tamamladı.

Lavis: "Filistin halkının büyük bir destekçisiyim"

Maraton öncesi çevrim içi yayınla AA muhabirinin sorularını cevaplayan Russell Lavis, daha önce de iki kez Filistin yararına koştuğunu ve elde edilen geliri gönderdiğini aktararak. "Bu benim Filistin için üçüncü koşum. Burada toplanacak bağışlar, 'Gazze İçin Nefes Ol' kampanyası kapsamında Gazze'deki Hayfa Hastanesi'nin oksijen ekipmanı ihtiyacı için kullanılacak. Filistin halkının büyük bir destekçisiyim." diye konuştu.

Russell Lavis'in koşusunu organize eden kısa adı CJPM (Canadians for Justice and Peace in the Middle East) olan Ortadoğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar isimli sivil toplum kuruluşunun başkanı Thomas Woodley de, AA'ya yaptığı açıklamada, ultra maratonun başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Bu etkinliği Gazze halkının uzun vadeli sağlık hizmetlerine erişmesine yardımcı olmak için düzenlediklerini anlatan Woodley, "Proje, İsrail'in Gazze'ye son saldırısından çok önce mart ayında başlatıldı. Bu nedenle, Gazze hastanelerine ve kliniklerine tıbbi oksijen ile ekipman sağlayarak Gazze'nin Kovid-19 salgını ile baş etmesine yardımcı olmaya odaklanıyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ultra maraton organizasyonunda hedefledikleri 30 bin Kanada Doları tutarındaki hedeflerine ulaştıklarını vurgulayan Woodley, "Bunu söylemekten çok heyecan duyuyorum. Yaklaşık 200 ayrı bireysel bağışçı bize 22 bin 500 dolara ulaşan meblağda katkıda bulundu. Sonra farkı telafi etmek için bir bağış teklifi aldık ve 30 bin dolar rakamına ulaştık. Tamamen başarılı bir çalışma oldu. Bağış toplama etkinliği nedeniyle çok minnettar ve heyecanlıyız. Russell'a ve onun inanılmaz dayanıklılığına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gazze'de son yaşananların ardından acil ihtiyaçların ortaya çıktığını söyleyen başkan Woodley, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yiyecek setleri, tıbbi kitler ve giysiler için 50 bin dolar hedefli başka bir kampanya başlattık. Ortaklarımız ayrıca Gazze halkının evlerinin yeniden inşasını desteklemek için onay aldı. Diğer ihtiyaçların neler olabileceğini göreceğiz ve önümüzdeki haftalarda yardım etmeye çalışacağız. Filistinlilerin, İsrail'in acımasız askeri işgali ve apartheid rejimi nedeniyle zorluklarla karşılaştıklarının farkındayız. Onların insani ihtiyaçlarına kayıtsız kalmak istemiyoruz. İnsanları, Filistinlilerin insani ihtiyaçlarını karşılamaya, özgürlük ve insan hakları mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz."